Samsung stellt neue Galaxy S24-Serie vor

Samsung enthüllt die Galaxy S24-Serie: Eine Eintrittskarte in eine Ära der mobilen AI

Samsung hat heute die neue Galaxy S-Serie vorgestellt: Das Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ und Galaxy S24, die mit Galaxy AI1 ein neues mobiles Erlebnis ermöglichen. Von intelligenten AI-Funktionen, über leistungsstarke Komponenten, bis hin zu verbesserten Kamerafunktionen, strapazierfähigen Materialien und der erweiterten Bereitstellung von Updates – die neuesten Flaggschiffe von Samsung vereinen starke Performance mit ikonischem Samsung Design.

Samsung macht den mobilen Alltag mit der neuen Galaxy S24-Serie und Galaxy AI zu einem besonderen Erlebnis: Ob Kommunikation, Online-Suche oder Fotografie – all diese Kernfunktionen werden durch technische Neuerungen und die Integration von zahlreichen AI-Funktionen verbessert und erweitert.

Atemberaubende Bilder, intelligent optimiert

Mit der Kamera der neuen Galaxy S24-Serie erreicht die Smartphone-Fotografie ein hohes Level. Das Quad-Tele-System des Galaxy S24 Ultra mit dem neuen 5-fach optischen Zoom stellt zusammen mit dem 50-MP-Sensor eine optimale Kombination dar. So kann durch den adaptiven Pixelsensor bei Zoomstufen von 2-, 3- oder 5-facher bis hin zu 10-facher Vergrößerung eine optisch hohe Qualität erreicht werden. Auch bei 100-facher Vergrößerung mit dem optimierten Digitalzoom sind die Bilder detailgetreu und beeindruckend scharf.

Dank der verbesserten Nightography-Funktion sind Fotos und Videos, die mit dem Spacezoom2 des Galaxy S24 Ultra aufgenommen werden, auch bei Vergrößerung beeindruckend. Die Pixelgröße des Galaxy S24 Ultra ist mit 1,4 µm um 60 % größer als beim Vorgängermodell, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen mehr Licht eingefangen werden kann. Der optische Bildstabilisator (OIS) des Galaxy S24 Ultra sorgt für einen größeren Bildwinkel und eine verbesserte Stabilisierung. Bei der Aufnahme von Videos sind sowohl die Front- als auch die Rückkamera mit einem speziellen Bildprozessor zur Rauschunterdrückung ausgestattet. Das Galaxy S24 analysiert Gyrodaten, um zwischen der Bewegung des Nutzers und des Motivs zu unterscheiden – für eine effektivere Rauschunterdrückung und klare Videos bei Dunkelheit, auch aus größerer Entfernung.



Das intelligenteste Samsung Galaxy-Erlebnis, angetrieben von starker Performance

Mit der zunehmenden Relevanz von AI im mobilen Alltag, steigen auch die Anforderungen an die Performance von Smartphones. Ob Gaming, anspruchsvolle Videoaufnahmen und -bearbeitung oder der Wechsel zwischen verschiedenen Apps, die Galaxy S24-Serie bietet starke Leistung in zahlreichen Situationen. Das Galaxy S24 Ultra ist mit dem Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy ausgestattet. Dieser Chipsatz3 wurde speziell für Samsung Galaxy-Nutzer*innen angepasst und bietet bemerkenswerte NPU-Verbesserungen für eine effiziente AI-Verarbeitung. Bei allen drei Galaxy S24-Modellen verbessert die adaptive Bildwiederholfrequenz von 1~120 Hz die Energieeffizienz zusätzlich.

Auch Gaming ist dank Hardware- und Softwareverbesserungen noch leistungsfähiger. Das Galaxy S24 Ultra verfügt über ein optimiertes Wärmekontrollsystem mit einer bis zu 1,9-mal größeren Vapor Chamber4. Diese reguliert die Oberflächentemperatur des Geräts und stellt gleichzeitig eine dauerhafte Performance sicher. Darüber hinaus ermöglicht Raytracing eine realitätsnahe Darstellung mit detailgetreuen Schatten- und Reflexionseffekten. Durch die Zusammenarbeit mit branchenführenden Gaming-Partnern können Nutzer*innen der Galaxy S24-Serie dieses optimierte Gaming-Erlebnis nun in vielen weltweit beliebten Mobile Games genießen.

Auf dem bisher hellsten Galaxy-Smartphone Display aller Zeiten5 erscheinen Bilder lebendiger und faszinierend. Die Geräte der Galaxy S24-Serie erreichen eine Spitzenhelligkeit von 2.600 nits und bieten mit Vision Booster eine verbesserte Sichtbarkeit im Freien. Das Display des Galaxy S24 Ultra ist mit Corning® Gorilla® Armor6 ausgestattet und weist somit eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden und Kratzer auf, die durch die tägliche Nutzung verursacht werden. Die Reflexionen werden bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen um bis zu 75 % reduziert, was für ein komfortables Seherlebnis sorgt.

Das Design der Galaxy S24-Serie wurde optimiert, sodass die Displayränder nun schlank und gleichmäßig sind. Damit bieten das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ im Vergleich zu Vorgängermodellen eine insgesamt größere Bildschirmfläche bei gleichbleibenden Außenmaßen. Das Galaxy S24 Ultra hat ein flacheres 17,25 cm / 6,8 Zoll-Display7, das nicht nur für das Seherlebnis, sondern auch für die Nutzung des S Pen optimiert ist. Darüber hinaus verfügt das Galaxy S24+ jetzt ebenfalls über QHD+.

Die nächste Stufe des Umweltengagements bei Samsung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Samsung Galaxy-Technologien umfasst außerdem stetige Verbesserungen in Sachen Produktdesign und Verpackung der Geräte. Um mit weniger mehr für Mensch und Planet zu erreichen, wurde in der Galaxy S24-Serie die Vielfalt der recycelten Materialien weiter erhöht. Wie schon in den Vorgängermodellen sind recycelte Kunststoffe sowie recyceltes Glas und Aluminium in internen und externen Komponenten der Geräte enthalten8. Zum ersten Mal wurden in den Galaxy S24-Modellen zusätzlich recyceltes Kobalt, recycelte seltene Erden und recycelter Stahl sowie Pre-Consumer recyceltes thermoplastisches Polyurethan (TPU) verbaut9. Darüber hinaus wird jedes Galaxy S24 in einer Verpackung aus 100 % recyceltem Papier und Pappe geliefert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die neuesten Samsung Flaggschiffe setzen das Engagement von Samsung zur Verlängerung des Produktlebenszyklus fort: Damit Nutzer*innen die optimierte Leistung ihrer Galaxy-Geräte noch länger nutzen können, bietet die S24-Serie sieben Generationen Betriebssystem-Upgrades und bis zu sieben Jahre10 Sicherheitsupdates. Nicht zuletzt ist die Galaxy S24-Serie UL ECOLOGO®-zertifiziert11 und der CO2-Fußabdruck wurde von The Carbon Trust gemessen und verifiziert12.

Mit diesen Maßnahmen ist Samsung MX ist auf einem guten Weg, seine Nachhaltigkeitsziele, die bis 2025 erreicht werden sollen13, zu verwirklichen. Bereits Ende 2022 erreichte Samsung das erste dieser Ziele, indem recycelte Materialien in allen mobilen Produkten – von Samsung Galaxy-Smartphones und -Tablets bis hin zu Notebooks und Wearables – verbaut wurden. Nun hat sich das Unternehmen ein neues Ziel für recycelte Materialien gesetzt: Bis 2030 soll mindestens ein recyceltes Material in jedem Modul jedes mobilen Produkts von Samsung integriert sein14.

Präzise Technologie und Eleganz in jedem Detail

Das Galaxy S24 Ultra ist das erste Galaxy-Smartphone mit einem Rahmen aus Titan15, der die Widerstandsfähigkeit des Geräts erhöht. Das deutlich dünnere Titan-Gehäuse des Galaxy S24 Ultra sorgt zudem für ein besseres mobiles Erlebnis und eine angenehme Haptik. Beim Galaxy S24+ und Galaxy S24 bietet das schlanke Design mit einer nahtlosen Verbindung zwischen der Gehäuserückseite und dem seitlichen Armor Aluminium-Rahmen des Geräts eine ästhetische Form. Die Farben der Galaxy S24-Serie sind von Erdmineralien inspiriert: Das Galaxy S24 Ultra ist in den Farben16 Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow erhältlich. Bei den Galaxy S24+- und Galaxy S24-Modellen können Nutzer*innen zwischen Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow wählen. Alle drei Modelle sind zudem exklusiv in den Farben Jade Green, Sandstone Orange und Sapphire Blue im Samsung Onlineshop auf Samsung.com verfügbar.

Verfügbarkeit

Mit dem Vorverkaufsstart am 17. Januar werden die neuen S24-Modelle in Deutschland zu folgenden Preisen (UVP) im Samsung Onlineshop erhältlich sein:

Samsung Galaxy S24 ab 899€ UVP

Samsung Galaxy S24+ ab 1.149€ UVP

Samsung Galaxy S24 Ultra ab 1.449€ UVP

Bis zum 30. Januar können Kund*innen von attraktiven Angeboten profitieren. Wer vom 17. bis zum 30. Januar im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App ein Modell der neuen Samsung Galaxy S24-Serie vorbestellt, erhält ein Speicher-Upgrade im Wert von bis zu 240€17. Bei Eintausch eines Altgeräts haben Kund*innen folgende Wahl:

Bis zu 750€ sparen: Bis zu 150€ Tauschprämie plus bis zu 600€ Altgerätewert als Vorabzug direkt im Warenkorb 17

Mindestens 200€ sparen: Ganz gleich, welches Smartphone eingetauscht wird – Kund*innen erhalten mindestens 100€ Tauschprämie plus 100€ Altgerätewert als Vorabzug direkt im Warenkorb18

Des Weiteren entscheiden Kund*innen im Samsung Online Shop selbst, ob sie ihr Gerät mit 0 % effektivem Jahreszins und einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten finanzieren19 oder einen passenden Mobilfunkvertrag20 auswählen.



1 Samsung gewährt keine Versprechen, Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der von den AI-Funktionen bereitgestellten Ergebnisse. Für die Nutzung bestimmter AI-Funktionen von Samsung ist möglicherweise eine Anmeldung bei einem Samsung Konto erforderlich.

2 Space Zoom beinhaltet Optischer Qualitäts-Zoom und digitalen Zoom mit Super Resolution-Technologie. Dies kann die Bildqualität beeinflussen.

3 Gezeigte AP-Leistungsverbesserungen im Vergleich zum Chipsatz der vorherigen Generation. Die tatsächliche Leistung hängt von der Nutzerumgebung, den Bedingungen und vorinstallierter Software und Anwendungen ab.

4 Vergleich des Galaxy S24 Ultra mit dem Galaxy S23 Ultra.

5 Das Dynamic AMOLED 2X-Display des Galaxy S24 Ultra wurde vom VDE Deutschland für 100 % Mobile Color Volume im DCI-P3-Farbbereich zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Bilder nicht verwaschen sind und Sie unabhängig von unterschiedlichen Helligkeitsstufen lebendige Farben erhalten. Das Display kann eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2600 nits erreichen und verbessert den Kontrast zwischen dunklen und hellen Aspekten digitaler Inhalte für eine brillantere Bildqualität mit einem Kontrastverhältnis von 5.000.000:1, um das mobile Erlebnis noch intensiver zu gestalten.

6 Corning® Gorilla® Armor ist in das Frontdisplay des Galaxy S24 Ultra integriert. Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und geringer Reflexionswert unter Corning-Laborbedingungen getestet. Nur mit Glasmaterialien getestet, bevor sie auf die eigentlichen Galaxy-Geräte aufgebracht wurden. Vergleich von Corning® Gorilla® Armor mit Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

7 Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Kamera verringert.

8 Das Galaxy S24 Ultra besteht aus recycelten Materialien für das obere Lautsprechermodul, das untere Lautsprechermodul, die Vorderseite des Gehäuses, die innere Abdeckung des S Pen, die Halterung des S Pen, die Seitentaste, die Lautstärketaste, das SIM-Fach, die Kamera-Blende, den vorderen Bildschirm, das hintere Glas und den Akku.

9 Die Akkus des Galaxy S24 Ultra und Galaxy S24+ bestehen zu mindestens 50 % aus recyceltem Kobalt. Der Akku des Galaxy S24 besteht zu mindestens 10 % aus recyceltem Kobalt. Die Lautsprecher aller Galaxy S24-Modelle bestehen zu 100 % aus recyceltem Neodym und zu mindestens 40 % aus recyceltem Stahl. Die Seitentasten und die Lautstärketasten aller Galaxy S24-Geräte bestehen zu mindestens 10 % aus recyceltem TPU.

10 Verfügbarkeit und Zeitpunkt von Android OS-Updates und Sicherheitsupdates können je nach Gerätemodell und Markt variieren.

11 UL ECOLOGO®-zertifizierte Produkte und Dienstleistungen werden auf der Grundlage von Umweltleistungskriterien während ihres gesamten Lebenszyklus auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft, einschließlich Energiereduzierung, Materialien, Gesundheit, Umwelt sowie Herstellung und Betrieb. Die Galaxy S24-Serie erfüllt den UL 110, den UL-Umweltstandard für die Nachhaltigkeit von Mobiltelefonen.

12 The Carbon Trust hat den CO2-Fußabdruck der Galaxy S24-Serie gemessen und verifiziert, einschließlich Herstellung, Vertrieb, Nutzung und eventueller Entsorgung. Dies wurde anhand von PAS2050, einem international anerkannten Standard, überprüft.

13 Im Jahr 2021 kündigte Samsung MX eine Reihe von vier Zielen für alle Produkte und Geschäftsbereiche an, die bis Ende 2025 erreicht werden sollen. Zu den Zielen gehören die Entwicklung und Verwendung von Recycling-Materialien in allen neuen Mobilprodukten, die Beseitigung von Einweg-Plastik aus der Verpackung von Mobiltelefonen, die Senkung des Standby-Stromverbrauchs aller Smartphone-Ladegeräte auf Null und das Erreichen von Null Abfall auf der Mülldeponie im gesamten globalen Betrieb.

14 Samsung definiert ein Modul eines Smartphones als Antenne, Akku, Kamera, Display, mechanische Komponenten, Motor, PBA/FPCB, Lautsprecher, drahtloses Lademodul und Verpackung.

15 Der Titanrahmen enthält keine Lautstärke- und Seitentasten.

16 Die Farben können je nach Markt und Anbieter variieren.

17 Nur bis 30.01.2024. Aktionsmodelle und Teilnahmebedingungen hier. Angezeigter Ankaufswert nur gültig bei gleichzeitigem Eintausch eines funktionstüchtigen Galaxy S23 Ultra 1 TB.

18 Der Ankaufswert i.H.v 100 € gültig bei gleichzeitigem Eintausch eines Smartphones – gilt für jedes beliebige Modell und Alter im beliebigen Zustand. Nur im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App.

19 Bedingungen zur Finanzierung hier. Nur im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App.

20 Einzelheiten sind den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs zu entnehmen. Nur im Samsung Online Shop.