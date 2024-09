Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest 2024 vorgestellt

im Frühjahr dieses Jahres wurde seitens der Landeshauptstadt München planmäßig ein Vergabeverfahren über die sanitätsdienstlichen Leistungen auf dem Oktoberfest für die Jahre 2024 bis 2027 durchgeführt. Die AICHER GROUP GmbH & Co. KG konnte sich erneut gegen ihre Mitbewerber durchsetzen und entschied das Verfahren für sich. Die finale Auftragsvergabe erfolgte Anfang Juni.

„Es freut uns sehr, dass wir uns wieder mit einem überzeugenden Einsatzkonzept sowie einem wirtschaftlich attraktiven Angebot gegen unsere Mitbewerber durchsetzen konnten. Die erneute Auftragserteilung durch die Landeshauptstadt München macht uns stolz und zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren auf dem Oktoberfest bewiesen haben, dass die AICHER AMBULANZ UNION ein leistungsfähiger Partner im Gesundheitswesen ist“, sagt Peter Aicher, der Geschäftsführer der AICHER GROUP GmbH & Co. KG.

Aufgrund der zeitlichen Herausforderung durch die kurzfristige Auftragserteilung, liefen die Vorbereitungen sofort auf Hochtouren an. Die Zeitpläne konnten dennoch eingehalten werden und inzwischen sind die Vorbereitungen bis auf ein paar Kleinigkeiten komplett abgeschlossen. Nur durch eingespielte Arbeitsprozesse kann ein Sanitätsdienst dieser Größe in nur fast zweieinhalb Monaten vorbereitet werden.

„Allen Kolleginnen und Kollegen des Planungs- und Organisationsteams gebührt mein großer Dank! Ohne diese Personen und ihr über alle Maßen ausgeprägtes Engagement, wäre ein solcher Sanitätsdienst überhaupt nicht möglich“, kommentiert Michel Belcijan, Betriebsleiter des Unternehmens.

Für den Einsatz auf dem Oktoberfest wurden in den letzten Monaten 530 Einsatzkräfte, darunter 55 Ärztinnen und Ärzte unter Vertrag genommen. Diese wurden speziell für den Einsatz auf dem größten Volksfest der Welt im Rahmen von Online-Schulungen und Präsenzveranstaltungen vorbereitet. Die Lager für die medizinischen Verbrauchsmaterialien wurden befüllt und entsprechende Updates an der Einsatzleitsoftware durchgeführt. Nun kann es endlich losgehen …

Nachdem sich der Einsatz eines Computertomographen in den letzten Jahren bewährt hat, wird dieser auch in diesem Jahr im Bereich des Servicezentrums verfügbar sein. Der Betrieb wird analog zu den Vorjahren wieder durch die AICHER AMBULANZ UNION in Zusammenarbeit mit der Klinik für Radiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München am Campus Großhadern sichergestellt.

Ebenso werden die in den vergangenen Jahren geschaffenen zusätzlichen Behandlungskapazitäten wieder vorgehalten. Auch der Betrieb der Sanitätswache in den Nachtstunden wird in diesem Jahr aufrechterhalten, so dass Patienten nach Veranstaltungsende hier verbleiben können, bis sie letztendlich entlassen werden. Im Bedarfsfall können Patienten durch den Rettungsdienst von außerhalb des Festgeländes angeliefert werden, wenn diese lediglich eine Überwachung benötigen.

Mit der Vorhaltung des Computertomographen, der Erweiterung der Behandlungskapazitäten und dem Nachtbetrieb der Sanitätsstation soll nach wie vor einer Überlastung der Münchner Klinikinfrastruktur und des Münchner Rettungsdienstes vorgebeugt werden. Ziel ist es weiterhin, diese nicht noch zusätzlich mit Patienten von der Wiesn zu belasten.

Die Sanitätswache auf der Theresienwiese ist daher vom 21.09.2024, 09:00 Uhr, bis zum 07.10.2024, 09:00 Uhr, durchgehend besetzt.

Einige Neuerungen betreffen hauptsächlich die Verbesserung interner Prozessabläufe, um die große Patientenzahl noch optimaler steuern und bewältigen zu können. Der Bereich Telemedizin (System „IRIS – Instant Remote Interactive Support“ der Firma Stryker) wurde verbessert und weiter ausgebaut, so dass sichergestellt ist, dass die Einsatzteams an jedem Ort und zu jeder Zeit schnellstmöglich auf ärztliche oder einsatztaktische Hilfe zurückgreifen können.

Im Behandlungsbereich werden ab diesem Jahr Transport-Stretcher der Firma Stryker GmbH & Co. KG, einem US-amerikanischen Unternehmen mit deutschem Sitz in Duisburg, eingesetzt, die es den Einsatzkräften ermöglichen, Patienten achsgerecht und für die Helfer rückenschonend umzulagern und diese auf einfache Weise zwischen den einzelnen Behandlungsstationen zu transferieren. Ebenso kommt ein elektrisch betriebener Treppenstuhl zum Einsatz, der es ermöglicht, Patienten schonend im Sitzen und für die Sanitäter kräftesparend, von Emporen in den Zelten über die jeweiligen oftmals sehr steilen Zugangstreppen zu retten bzw. zu transportieren. Dieser wird bei Bedarf über die Einsatzzentrale angefordert und an den Einsatzort gebracht.

Wir danken der Firma Stryker für Ihre großartige Unterstützung auch in diesem Jahr.

Mit der Website https://find-my-buddy.com/ können sich ab diesem Jahr Patientenangehörige über den aktuellen Behandlungsstatus informieren. Über einen QR-Code und die betreffende Patientennummer wird angezeigt, ob sich der betreffende Patient noch im Behandlungsbereich befindet oder bereits entlassen worden ist. Bei einem Abtransport mit dem Rettungsdienst wird auch das entsprechende Krankenhaus mit angegeben. Das Tool ist in sechs Sprachen nutzbar. Hiermit verspricht sich vor allem das am Info-Point tätige Personal eine Entlastung von unzähligen Nachfragen seitens der dort wartenden Angehörigen.

Die AICHER AMBULANZ UNION sorgt nun im fünften Jahr für die sanitätsdienstliche Versorgung auf dem Festgelände. Im letzten Jahr wurden 8.157 Patienten behandelt, davon 4.932 ärztlich. 111 Patienten waren akut vital gefährdet und wurden im Akutraum versorgt. In den beiden OP-Räumen wurden 579 Patienten behandelt, wobei 347,4 Meter Faden von unseren Chirurgen vernäht wurden, was in etwa der 19-fachen Höhe der Bavaria entspricht. Das CT wurde 294-mal eigesetzt. Die Gesamtzahl aller Patienten über die vergangenen vier Oktoberfeste beträgt erstaunliche 26.677.