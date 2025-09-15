Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest 2025

Das Jahr 2025 ist für die AICHER AMBULANZ UNION ein ganz Besonderes. „Wir feiern heuer unser 40-jähriges Betriebsjubiläum und das nunmehr 8. Jahr als Sanitätsdienstleister auf der Wiesn, wenn man von zwei ausgefallenen Corona-Jahren einmal absieht. Auch das nun kommende für uns 6. Oktoberfest ist ein ganz Besonderes. Unser Auftraggeber, das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, hat einen neuen Referenten. Wir heißen Herrn Dr. Christian Scharpf als Wiesn- Chef sehr herzlich willkommen und freuen uns auf eine weiterhin professionelle und angenehme Zusammenarbeit mit ihm und seiner Behörde“, sagt Betriebsleiter Michel Belcijan auf der heutigen Pressekonferenz des Sanitätsdienstes.

Auch wenn nach 6 Jahren vieles zur Routine geworden ist, hat das Team der AICHER AMBULANZ UNION in der Vorbereitungszeit wieder Großartiges geleistet. Bereits Ende März begannen die ersten Vorplanungen. In diesem Jahr mussten wieder rund 500 Einsatzkräfte unter Vertrag genommen werden und im Rahmen von Online-Schulungen und zwei Präsenzveranstaltungen auf ihren Einsatz auf dem Oktoberfest vorbereitet werden. Das Einsatzleitsystem wurde mit den Daten von 2025 aktualisiert, die Lager für das medizinische Verbrauchsmaterial platzen inzwischen förmlich aus alles Nähten. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu erledigen. Unter anderem erfolgt in den nächsten Tagen noch eine krankenhaushygienische Abnahme. Dann kann es endlich losgehen!

„Einen herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die die Vorbereitungen in den letzten Monaten zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben im Unternehmen abgearbeitet haben.

Großer Dank gebührt natürlich auch allen ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeitern, die in den kommenden 16 Tagen wieder ihr Bestes geben, um allen Patienten eine professionelle und möglichst vollumfängliche Behandlung zukommen zu lassen“, sagt Geschäftsführer Peter Aicher.

Nachdem sich das Konzept der Vorjahre bewährt hat, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Computertomographen, der in Zusammenarbeit mit der radiologischen Abteilung der Ludwig-Maximilians-Universität München am Campus Großhadern betrieben wird. Ebenso wie in den Vorjahren werden wieder zusätzliche Überwachungsplätze vorgehalten. Die Sanitätswache ist weiterhin rund um die Uhr besetzt, also vom 20.09.2025, 09:00 Uhr bis zum 06.10.2025, 09:00 Uhr. Dies dient nach wie vor dem Ziel, den Rettungsdienst und die Münchner Klinikinfrastruktur nicht unnötig zusätzlich mit Patienten von der Wiesn zu belasten.

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an unseren langjährigen Partner, die Stryker GmbH & Co. KG aus Duisburg, die uns auch in diesem Jahr wieder mit Transport-Shuttles, Fahrtragen, elektrischen Treppenstühlen und EKG-Geräten unterstützt.

Die Website https://find-my-buddy.com hat sich im letzten Jahr bewährt und die Rückfragen von Patientenangehörigen auf ein Minimum reduziert. Über diesen Weg können sich Angehörige über einen QR-Code und eine Patientennummer über den aktuellen Behandlungsstatus eines erkrankten oder verletzten Begleiters informieren. Es wird online angezeigt, ob sich ein Patient noch in Behandlung befindet oder ob er bereits entlassen wurde. Sollte betreffender Patient in ein Krankhaus abtransportiert worden sein, ist dort auch die Zielklinik ersichtlich. Das Tool kann in sechs Sprachen genutzt werden.

Welche Neuerungen gibt es 2025?

Die SafeNow App, die bereits im vergangenen Jahr in zwei der Festzelte im Einsatz war und in diesem Jahr auf weitere Zelte ausgeweitet werden soll, verfügt inzwischen über eine Schnittstelle zum Einsatzleitrechner des Sanitätsdienstes, die es uns im Bedarfsfall ermöglicht, Patienten im Festzelt standortgenau zu erreichen.

what3words, ein System zur Lokalisierung von Standorten ist ab diesem Jahr ebenfalls in

das Einsatzleitsystem des Sanitätsdienstes integriert und ermöglicht Positionsübermittlungen mit der Genauigkeit einer Fläche von 3m x 3m. Auf dem Festgelände sind größere Sanitäts-Container im Einsatz. Neben einer erweiterten Möglichkeit zur Patientenversorgung, verfügen diese nun auch über einen Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter. Der Sanitätscontainer auf der Oidn Wiesn wurde versetzt und befindet sich nun zwischen Volkssängerzelt und Museumszelt am Tor OW4.

Der Bereich Telemedizin wurde weiter ausgebaut. Alle Sanitäts-Container verfügen in diesem Jahr über EKG-/Defibrillator-Geräte vom Typ LIFEPAK 15, die es ermöglichen, Vitalwerte und ein EKG telemedizinisch mithilfe der App LIFENET Care an die Sanitätswache im Servicezentrum zu übertragen, so dass von hier aus ein Arzt in die Versorgung eingreifen kann.

In den vergangenen Monaten wurde die Fläche hinter dem Servicezentrum asphaltiert. Dies stellt einen großen Vorteil gegenüber den Vorjahren dar. Patienten, die mittels Rettungswagen oder Krankenwagen abtransportiert werden, oder Patienten, die zur CT-Untersuchung verbracht werden, können nun schonend auf den Fahrtragen an ihr Ziel gefahren werden und müssen nicht mehr über eine unebene Schotterfläche geschoben werden. Auch wird die Staubbelastung im Bereich der hinteren Ein- und Ausgänge massiv reduziert. Wir danken dem Referat für Arbeit und Wirtschaft für die Umsetzung unseres Verbesserungsvorschlags aus dem vergangenen Jahr.

Über die AICHER AMBULANZ UNION

Die AICHER AMBULANZ UNION sorgt nun im sechsten Jahr für die sanitätsdienstliche Versorgung auf dem Festgelände. Im letzten Jahr wurden 5.801 Patienten behandelt, davon 2.891 ärztlich, 97 Patienten waren akut vital gefährdet und wurden im Akutraum versorgt. In den beiden OP-Räumen wurden 462 Patienten behandelt, wobei 302 Meter Faden von unseren Chirurgen vernäht wurden, was in etwa der 16-fachen Höhe der Bavaria entspricht. 234 Patienten wurden einer CT-Untersuchung unterzogen. Die Gesamtzahl aller Patienten über die vergangenen fünf Oktoberfeste beträgt 32.484.