Sauerlach: Tötungsdelikt mit anschließender Selbsttötung

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 14:15 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ein Notruf ein, mit dem ein mögliches Tötungsdelikt im Bereich Sauerlach mitgeteilt wurde. Sofort wurde eine große Anzahl an Einsatzkräften zu der Örtlichkeit entsandt.

Auf einem Feldweg außerhalb von Sauerlach wurde der Leichnam einer jungen Frau aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich um eine 19-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Erding handelt.

In unmittelbarer Nähe wurde auch ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Deggendorf angetroffen, der schwere Verletzungen aufwies. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich gegen ihn der Tatverdacht eines Tötungsdeliktes an der 19-Jährigen. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass er sich seine Verletzungen selbst beigebracht hat. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend des 27.05.2023 verstarb.

Die Hintergründe der Tat, die Vorbeziehung der beiden Personen und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Polizei.