SAUSALITOS startet Catering-Konzept: Mexikanisch-kalifornische Speisen und Cocktails für jeden Anlass

SAUSALITOS steht für besondere Momente mit besonderen Menschen – und das auch in den aktuellen Zeiten. Denn mit dem neuen Catering-Konzept bringt Europas größte Cocktailkette seinen mexikanisch-kalifornischen Flair direkt zu den Gästen und bietet dabei eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken an – stets COVID-19-Auflagenkonform. „Auch wenn wir aktuell unsere Betriebe nicht öffnen dürfen, sollen unsere Kunden nicht auf SAUSALITOS und ihre Lieblingscocktails verzichten müssen“, so Michael Schneider, Head of Operations SAUSALITOS. „Daher haben sie nun die Möglichkeit, Fingerfood, Hauptspeisen und Desserts sowie Drinks individuell im Catering zusammenzustellen.“ So kann das Konzept auf jeden Anlass abgestimmt werden. Weitere innovative Lösungen für die aktuelle Situation zeigt SAUSALITOS mit dem Barkeeper To Go und dem Holy Street Food Market und erweitert mit den mobilen Konzepten das bisherige gastronomische Angebot.

Eine köstliche Abwechslung für jeden Anlass: Mit warmen und kalten Speisen der mexikanisch-kalifornischen Küche sowie leckeren Cocktails, erfrischenden Eistees und Limonaden bringt SAUSALITOS sein kulinarisches Angebot direkt nach Hause oder ins Büro. „Dank unserer mobilen Einheiten kommen wir dann deutschlandweit überall hin, egal ob zur Firma oder einer privaten Feier“, so Michael Schneider. „Dabei bieten wir mit unseren Favoritenmenüs vier unterschiedliche Catering-Varianten an. Sowohl das warme, kalte und gemischte Buffet als auch unsere leckeren Frida‘s Chips mit verschiedenen Topping-Varianten sind eine köstliche Abwechslung zu gewöhnlichen Standard-Caterings.“ Bei Bedarf können die Favoritenmenüs auch auf individuelle Wünsche angepasst werden. Die Bestellung des neuen Catering-Konzepts der Cocktailkette ist bereits ab 10 Personen möglich.

Drinks und Food jederzeit und überall

Für das besondere Cocktailbar-Ambiente im Büro oder zu Hause sorgt die mobile Bar von SAUSALITOS – inklusive Barkeeper To Go. Die kompakte und kleine Bar ist im Handumdrehen aufgebaut und bietet alles, was der Barkeeper für die Zubereitung der Drinks benötigt, um echtes Bar-Feeling jederzeit und überall zu ermöglichen. Die Cocktailkarte kann dabei ebenso individuell erstellt werden wie das Catering-Konzept. Denn aus der vielfältigen Auswahl des SAUSALITOS können insgesamt zehn verschiedene Drinks für die Cocktailkarte ausgewählt werden. Zudem besteht die Option, eine Flatrate pro Person pro Stunde oder den tatsächlichen Verbrauch zu verrechnen.

Als großes Weihnachtsspecial hat SAUSALITOS zudem gemeinsam mit drei Partnern den sogenannten Holy Street Food Market ins Leben gerufen. „Zusammen mit den Foodtruckern Brennwerk, Buns & Sons und Bon Voyage kommt unser SAUSALITOS Cocktailtruck auf jeden beliebigen Parkplatz oder Innenhof und macht die Firmen-Weihnachtsfeier zu einem besonderen Highlight. Unter anderem mit Pulled Beef Burgern, Gerichten vom Holzkohlegrill, Flammkuchen und SAUSALITOS Cocktails werden alle Mitarbeiter bestens versorgt“, so Michael Schneider weiter

Auch nach möglichen Lockerungen der aktuell geltenden Maßnahmen sollen die mobile Bar sowie das Catering-Konzept von SAUSALITOS weiterhin bestehen bleiben. Egal ob Geburtstage, Firmen-Events oder private Feiern: Europas größte Cocktailkette bringt seine beliebte Atmosphäre, die einzigartigen Drinks sowie authentische Gerichte der mexikanisch-kalifornischen Küche auf Feiern jeglicher Art. Das vollständige mobile Angebot von SAUSALITOS kann online unter www.sausalitos.de/catering eingesehen und gebucht werden.