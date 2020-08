“Savage Love” ist offizieller Sommerhit 2020

Jetzt kann der Sommer durchstarten, denn der offizielle Sommerhit 2020 steht endlich fest. Dieser heißt „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ und stammt von Jawsh 685 & Jason Derulo. Der Song stieg Mitte Juni in die Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment ein, kletterte bis zu Rang zwei und bringt alles mit, was einen Sommerhit ausmacht: Eine eingängige Melodie, ein einfacher Text, ein tanzbarer Rhythmus und er verbreitet gute Laune und Urlaubsstimmung.

Dazu kommt, dass der Track durch die Sozialen Medien deutlich an Bekanntheit gewonnen hat. Denn durch eine Tanz-Challenge bei TikTok ist Jason Derulo auf den neuseeländischen Newcomer Jawsh 685 aufmerksam geworden. Er hat mit ihm schließlich die Neuauflage des bereits 2019 veröffentlichten Tracks geplant und so zum Erfolg verholfen. Mittlerweile wurden allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 284.000 TikTok-Videos dazu erstellt – alle tanzen zu „Savage Love“.

Dr. Mathias Giloth, Managing Director GfK Entertainment: „Die Wahl des Sommerhits war in diesem Jahr nicht ganz einfach. Corona-bedingt haben wir keinen unbeschwerten Sommer und die Stimmung am Strand der Urlaubsregionen ist gedämpfter. Dennoch hat sich ‚Savage Love‘ als Sommerhit 2020 herauskristallisiert. Ein würdiger Nachfolger für ‚Senorita‘.“

Patrick Mushatsi-Kareba, CEO Sony Music Entertainment GSA: „Es freut uns sehr, mit ‚Savage Love‘ einen speziellen Sommer lebenswerter zu gestalten. Der Erfolg von Jawsh 685 macht uns darüber hinaus umso stolzer, weil er sinnbildlich für internationales Teamwork, digitale Kompetenz und cleveres A&R steht.“

Jawsh 685 und Jason Derulo treten damit die Nachfolge von Shawn Mendes und Camila Cabello an, die mit „Senorita“ den Sommerhit 2019 stellten. Auch in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz führt kein Weg an „Savage Love“ vorbei: Hier steht der Song sogar an der Spitze der Charts.

