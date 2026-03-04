Save the date für MASH – das Actionsport-Erlebnis Münchens von 26. bis 28. Juni 2026 im Olympiapark

Ein Park. Fünf Sportarten und Lifestyle pur. Das Actionsport-Festival MASH geht heuer vom 26. bis 28. Juni im Olympiapark an den Start. Auf dem Programm stehen nicht nur erstklassige internationale Wakeboard-, Skateboard- und BMX-Contests auf herausfordernden, brandneuen Set-ups. Auch die Mountainbiker und Streetdancer kehren mit spannenden Wettbewerben in den Olympiapark zurück. Und natürlich wird das legendäre MASH Fest nicht fehlen – lebendig, inspirierend und voller kreativer Energie.

„Es ist die Vielfalt und das besondere Lebensgefühl, die diesen Olympiapark-Event so besonders machen. Seit 2014 gab es kaum ein Jahr, in dem sich das Programm glich. Immer wurde gefeilt und optimiert, neue Contests und Inhalte angeboten. Jedes Mal entstand ein Festival, das nicht nur die besten Athletinnen und Athleten in den Park führte, sondern auch zehntausende Besucherinnen und Besucher begeisterte – Actionsport-Fans genauso wie Familien”, sagt Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter: „MASH bietet auch in diesem Jahr ein unvergleichliches Actionsport- und Lifestyle-Erlebnis, das es so nirgendwo sonst gibt. Ich freue mich sehr darauf.”

Die Vorfreude auf MASH ist auch bei Münchens Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl groß: „MASH ist eine Veranstaltung, die die Landeshauptstadt mit Überzeugung fördert. Denn mit Events wie diesem oder Einrichtungen wie dem neuen Munich Action Park im Olympia-Actionsportzentrum erreichen und begeistern wir vor allem auch die junge Generation. Hier können sie die Athletinnen und Athleten bewundern, eine neue Sport-Leidenschaft entdecken, selbst aktiv werden und auf jeden Fall ein unvergessliches Festival-Wochenende erleben. MASH bietet zu all dem die Gelegenheit.”

Auf dem Sport-Programm stehen Contests in fünf Sportarten – natürlich besetzt mit internationalen Top-Athlet:innen: Gleicher Ort – neue Disziplin heißt es bei den Skateboarder:innen. Die Vert kehrt in den Olympiapark zurück. Wie bei den X Games 2013 wird die vier Meter hohe und 19 Meter breite Halfpipe vor den Rasenstufen auf einer Plattform im Olympiasee stehen. Auch die BMX-Biker dürfen sich auf einem brandneuen Set-up beweisen, auf einer 80 Meter langen Jump Line mitten auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Und genau hier tragen auch die Mountainbiker ihren Wettbewerb aus und feiern dabei nach 2016 ein grandioses MASH-Revival. Spannende Runs und atemberaubende Tricks werden einmal mehr die Wakeboarder:innen zeigen. Und: 2026 wird es wieder einen Streetdance-Contest geben.

Das allein ist schon groß und spektakulär. Aber MASH ist sehr viel mehr als ein “einfacher” Sport-Event. Das legendäre MASH Fest ist das Herz des Events, hier ist man am Puls der Szene. Sport, Kunst, Kultur und Kreativität verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis – und dies in der beeindruckenden Kulisse des Olympiaparks. Ob auf der Mini Ramp am MASH Square, in den Chill-Out Areas oder Open Spaces – das MASH Fest lädt alle Besucher:innen, alt und jung zum Mitmachen, Verweilen und Entspannen ein.

Weitere Infos zu den Sportarten, den Contests sowie dem MASH Fest gibt es unter www.munich-mash.com