SCAT Airlines fliegt von München nach Kasachstan

Seit dem 27. Mai 2025 fliegt die kasachische Fluggesellschaft SCAT vom Münchner Airport zu ihrem Drehkreuz in Schymkent [CIT]. Die Flüge starten zweimal wöchentlich am Flughafen München – dienstags um 11.35 Uhr und donnerstags um 9.30 Uhr. Mit einer Boeing 737-800 braucht die größte private Fluggesellschaft Kasachstans rund sechs Stunden, bis sie die Stadt im Süden des Landes erreicht. Durch diese Verbindung erweitert das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz sein globales Streckennetz um ein weiteres Land.

SCAT Airlines hat kürzlich ein neues Terminal in Schymkent eröffnet und ermöglicht so angenehme Umsteigeverbindungen. „Die neue Direktverbindung nach Kasachstan stärkt nicht nur unser Streckennetz nach Zentralasien, sondern unterstreicht auch die wachsende Bedeutung der Region für den internationalen Luftverkehr. Die drittgrößte Stadt des Landes verfügt über einen modernen Flughafen. Dieser bietet durch seine Lage attraktive Weiterflugmöglichkeiten – sowohl innerhalb Kasachstans als auch zu vielen zentralasiatischen Zielen“, sagt Thomas Kube, Leiter Route and Passenger Development der Flughafen München GmbH (FMG).

Zur Feier der neuen Flugverbindung gab es eine Wassertaufe für das Flugzeug. Außerdem wurden am Gate Lebkuchenherzen an die Gäste verteilt. Mit dabei waren Thomas Kube (5. v. l.), Vladimir Denisov (Präsident von SСAT Airlines, 6. v. l.), Ulrich Theis (Director Route and Passenger Development Flughafen München GmbH, 3. v. r.) und weitere Vertreterinnen und Vertreter der Airline und der FMG sowie die Crew.

Aufgrund seiner Lage in Zentralasien vereint Kasachstan verschiedene kulturelle Einflüsse. Reisende können beeindruckende Landschaften wie die „Singende Düne“ im Altyn-Emel-Nationalpark erleben. Außerdem erfahren Besucherinnen und Besucher in der historischen Altstadt mehr über Schymkents Rolle zur Zeit der Seidenstraße.