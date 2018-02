Schadensträchtiger Wohnungseinbruch in Bogenhausen

Am Mittwoch, 31.01.2018, zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter über die Rückseite in ein Reihenhaus in der Friedrich-Herschel-Straße. Sie durchsuchten das Haus und flohen anschließend mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt aus dem Haus.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Friedrich-Herschel-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.