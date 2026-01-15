Schäfflertanz kehrt nach Trudering zurück – 25.01.206 Pfarrhof von St. Peter und Paul in Trudering

Eine der ältesten und eindrucksvollsten Traditionen Münchens kehrt nach Trudering zurück: Am Sonntag, den 25. Januar 2026, tanzen die Münchner Schäffler wieder im Stadtteil. Organisiert wird der Auftritt vom Truderinger Burschenverein von 1895 e.V. und dem Truderinger Musikverein e.V. gemeinsam mit dem Bezirksausschussvorsitzenden Stefan Ziegler sowie Stadtrat Sebastian Schall.

Der Schäfflertanz beginnt um 10:30 Uhr – direkt im Anschluss an den Gottesdienst – im Pfarrhof von St. Peter und Paul in Trudering (Kirchtruderinger Straße 2, 81829 München). Die Aufführung ist öffentlich, der Eintritt frei.

In ihren traditionellen roten Jacken, schwarzen Kniebundhosen und mit kunstvoll geschwungenen Buchsbögen zeigen die Schäffler einen Brauch, der seit Jahrhunderten für Lebensfreude, Gemeinschaft und Zuversicht steht. Begleitet von Blasmusik des Truderinger Musikvereins und den charakteristischen Figuren des Tanzes bringen sie ein Stück lebendiger Münchner Stadtgeschichte nach Trudering.

Der Schäfflertanz wird nur alle sieben Jahre aufgeführt. Im Tanzjahr 2026 besteht der Münchner Schäfflertanz bereits seit 509 Jahren. Von Heilig-Drei-König am 6. Januar bis zum Faschingsdienstag am 17. Februar sind die Schäffler in der gesamten Landeshauptstadt unterwegs – auf Straßen und Plätzen, in Schulen, bei Firmen und auf Faschingsbällen.

„Dass die Münchner Schäffler nach sieben Jahren wieder nach Trudering kommen, ist für uns etwas ganz Besonderes. Der Schäfflertanz steht wie kaum ein anderer Brauch für Zusammenhalt, Zuversicht und gelebte Tradition – Werte, die uns als Burschenverein seit über 130 Jahren begleiten“, sagt Stefan Hähnlein, erster Vorstand des Truderinger Burschenvereins von 1895 e.V. „Wir freuen uns sehr, dieses Highlight gemeinsam mit vielen Truderingerinnen und Truderingern erleben zu dürfen“, so Hähnlein weiter.