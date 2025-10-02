Schaftag auf Burg Grünwald am 12. Oktober 2025

Das große Blöken

Auch dieses Jahr findet im idyllischen Burghof in Grünwald der Brillenschaftag mit Live-Schur statt. Im Mittelpunkt steht die vom Aussterben bedrohte alpine Schafrasse mit den markanten schwarz umrundeten Augen. Eine stündliche Live-Schur gibt Einblicke in den Schäferalltag. Ebenfalls zu Besuch: Die bayerische Wollkönigin!

Im Burghof finden Sie Köstlichkeiten und Produkte rund ums Schaf sowie filigranes

Kunsthandwerk. Das Burgmuseum hat geöffnet und lädt zum Erkunden ein.

Programm:

Schafschur-Vorführungen 11/12/14/15/16 Uhr

ganztags Spinnerei- und Töpfervorführung

Familienführungen durchs Burgmuseum 11.30/13 Uhr

Filzworkshop für Kinder & Jugendliche 13-17 Uhr

Auftritt der Bayerischen Wollkönigin 14.30/15.30 Uhr

Preise:

1,00 € Museumseintritt (Sonntags)

1,00 € Burgturm (optionaler Zusatz, individuell buchbar)



Hinweis:

Das Burgmuseum ist leider nur bedingt barrierefrei!

Burg Grünwald

Zeillerstr. 3

82031 Grünwald bei München

T +49 (0)89 – 6413218

archaeologie.bayern