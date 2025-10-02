Schaftag auf Burg Grünwald am 12. Oktober 2025

Das große Blöken
Auch dieses Jahr findet im idyllischen Burghof in Grünwald der Brillenschaftag mit Live-Schur statt. Im Mittelpunkt steht die vom Aussterben bedrohte alpine Schafrasse mit den markanten schwarz umrundeten Augen. Eine stündliche Live-Schur gibt Einblicke in den Schäferalltag. Ebenfalls zu Besuch: Die bayerische Wollkönigin!
Im Burghof finden Sie Köstlichkeiten und Produkte rund ums Schaf sowie filigranes
Kunsthandwerk. Das Burgmuseum hat geöffnet und lädt zum Erkunden ein.
Programm:
Schafschur-Vorführungen 11/12/14/15/16 Uhr
ganztags Spinnerei- und Töpfervorführung
Familienführungen durchs Burgmuseum 11.30/13 Uhr
Filzworkshop für Kinder & Jugendliche 13-17 Uhr
Auftritt der Bayerischen Wollkönigin 14.30/15.30 Uhr
Preise:
1,00 € Museumseintritt (Sonntags)
1,00 € Burgturm (optionaler Zusatz, individuell buchbar)
Hinweis:
Das Burgmuseum ist leider nur bedingt barrierefrei!
Burg Grünwald
Zeillerstr. 3
82031 Grünwald bei München
T +49 (0)89 – 6413218
archaeologie.bayern