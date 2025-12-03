Schaurig-schöne Schutzgeister – Die Perchten kommen am 06.12.2025 aufs Tollwood Winterfestival

Die Rottaler Habergoaß, Hexn und Rauwuggal bringen am 6. Dezember ab 18 Uhr Glück und Segen auf das Tollwood Winterfestival – Eintritt frei

MÜNCHEN. Am Abend des Nikolaustags, 6. Dezember, nehmen die Rottaler Perchten das Tollwood Winterfestival mit der Magie der Alpen in Beschlag. Die schaurig-schönen Gestalten wandeln mit ihren Masken und Kostümen über das Festivalgelände und beeindrucken Jung und Alt. Mal bringen sie das Publikum zum Schmunzeln, mal sorgen sie für Gänsehautmomente. Mit Fackeln, Glocken und Trommeln tanzen die Rottaler Habergoaß, Hexn und Rauwuggal des Brauchtumsvereins Bayerbach e.V. durch die Festivalgassen und vertreiben mit uralter Magie die bösen Geister.

Mit ihren kunstvoll geschnitzten Masken, zotteligen Fellen und klingenden Glocken verkörpern die Habergoaß’n urtümliche Naturgeister mit Hörnern und Kraft. Die Rauwuggal erscheinen als verzerrte, fast menschliche Wesen – geheimnisvoll und unheimlich zugleich. Und mittendrin: die Hexen, die mit Besen, schwarzen Gewändern und Hauben durch die Menge wirbeln. Und beim großen Finale am Feuershowplatz versammeln sich alle zum Tanz um die Flammen.

Rottaler Habergoaß, Hexn und Rauwuggal

Sa 6. Dezember 2025 | 18 Uhr

Dauer ca. 60 Minuten

Festivalgelände, Tollwood Winterfestival

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Ort: Theresienwiese