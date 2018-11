Schauspieler und Musiker Ben Blaskovic spielt „Private Concert“ auf der „Alten Utting“ in München

Exklusiv lässt Schauspieler und Musiker Ben Blaskovic (bekannt aus u. a. Die Rosenheim Cops, Lifelines, Rosamunde Pilcher sowie weiteren erfolgreichen TV-Produktionen) seine Höhen und Tiefen in 2018 Revue passieren – auf einer kleinen musikalischen Zeitreise am Dienstag, 13.11.2018 um 20 Uhr beim Konzert auf der „Alten Utting“ (Lagerhausstr. 15) in München. Zu den Songs seiner aktuellen EP „Those Who Dig“ spielt der gebürtige Tegernseer Cover-Titel und gibt private Einblicke, indem er sein digitales Fotoalbum öffnet.

Auch nach dem Konzert wird ordentlich gefeiert. Das Jahr 2018, das Leben und (in der Nacht zum 14.11.2018) der 30. Geburtstag von Ben Blaskovic. „Die Tickets sind bewusst auf 50 Gäste limitiert, da der Abend eine exklusive Lebenszeit für uns alle sein soll“, so Ben Blaskovic.

Support-Act: Zu Zweit.

Mehr zu Ben Blaskovic: www.blaskovic.de

Tickets gibt’s hier: https://bit.ly/2Ju3gA7