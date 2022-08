Schienenerneuerung auf der Stammstrecke: Fahrplanänderungen am Wochenende 26. bis 29. August 2022

DB erneuert rund 3,5 Kilometer Schienen und bündelt weitere Maßnahmen • S-Bahn sorgt für umfangreichen Schienenersatzverkehr

Die Stammstrecke zählt zu den meistbefahrenen Eisenbahnstrecken Europas. Die dichte Zugtaktung bedeutet für die Gleise eine hohe Beanspruchung, weshalb dieses Jahr Schienenwechsel im Tunnel anstehen. Bereits im Januar erneuerte die DB hier rund neun Kilometer Schienen. Nächstes Wochenende folgt nun ein weiterer Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Isartor mit rund dreieinhalb Kilometern Schienen. Die DB nutzt die hierfür notwendige Sperrung des Stammstreckentunnels für die Bündelung weiterer Maßnahmen. So wird am Isartor und am Rosenheimer Platz die Wandverkleidung hinter den Gleisen gereinigt und an der Entrauchungsanlage sowie der Deckenverkleidung gearbeitet. Am Ostbahnhof laufen außerdem Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk.

Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke: Schienenersatzverkehr (SEV), verstärkte U5 und Tram 19 als Alternative

Von Freitag, 26. August (22:30 Uhr), bis Montag, 29. August (4:40 Uhr), fahren auf der Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke keine S-Bahnen. Ersatzweise sind zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke Busse unterwegs – samstags bis ca. 21.30 Uhr im 7-Minuten-Takt, sonst alle 10 bis 15 Minuten. Nachts ab etwa 0 Uhr wird der SEV von/bis Pasing verlängert. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof kann auch die U5 genutzt werden, die auf Bestellung der S-Bahn am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 20.30 Uhr in dichterem Takt unterwegs ist. Außerdem ist die Tram 19 auf Bestellung der S-Bahn mit zusätzlichen Fahrten zwischen Pasing und Ostbahnhof im dichteren Takt unterwegs.

Geänderte Linienführung bei den S-Bahnen

Die S-Bahnen verkehren am Wochenende anders als gewohnt: Die S8 wird in beiden Richtungen über den Südring umgeleitet und hält nicht zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie am Leuchtenbergring. Alle anderen Linien beginnen/enden vorzeitig:

Aus/In Richtung Westen:

S1 verkehrt zwischen Freising/Flughafen und Moosach regulär. Zwischen Moosach und Hbf fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt.

S2 und S4 beginnen/enden an der Hackerbrücke.

S3 beginnt/endet in Pasing.

S6 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

S7 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

Aus/In Richtung Osten:

S2, S3, S4, S6, S7 beginnen/enden am Ostbahnhof.

Für die Abreise vom Robbie Williams Konzert in Riem verkehren die Züge der S2 Ost in der Nacht 27./28. August zwischen ca. 23 Uhr und 2 Uhr ab Ostbahnhof weiter ohne Zwischenhalt bis Hauptbahnhof (oberirdisch).

S-Bahn München informiert umfassend über Fahrplanänderungen

Die S-Bahn empfiehlt Reisenden, vor Fahrtantritt die Online-Fahrplanauskunft zu nutzen. Diese enthält alle Fahrplanänderungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse. Wer seine bevorstehende Fahrt in der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt also immer die beste Verbindung angezeigt. Details zu den Fahrplanänderungen sind auch unter s-bahn-muenchen.de/baustellen abrufbar. Außerdem informieren die Deckenmonitore in den S-Bahnen sowie Aushänge an den Stationen über die Bauarbeiten. Telefonisch steht der Kundendialog der S-Bahn München unter 089 55 89 26 65 für Fragen zur Verfügung. An den Stationen der Stammstrecke setzt die S-Bahn zusätzliche Mitarbeitende ein, die Auskünfte geben und den Weg zum Schienenersatzverkehr weisen.