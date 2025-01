Schlägerei am Pasinger Bahnhof – Bundespolizisten vereiteln Fluchtversuch

Nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen kam es am Sonntagabend (12. Januar) am Bahnhof Pasing zu einer Schlägerei zwischen zwei 15-Jährigen und einem 21-Jährigen. Die Jugendlichen flüchteten beim Erblicken der Einsatzkräfte, konnten aber festgenommen werden.

Gegen 21.45 Uhr geriet ein 21-jähriger Deutscher mit einem 15-jährigen Kosovaren und einem 15-jährigen Deutschen im Personentunnel des Bahnhofs Pasing in Streit. In der Folge schlugen die Jugendlichen aus München gemeinsam auf den 21-Jährigen ein, was durch eine auf den Vorfall aufmerksam gewordene Streife der Deutsche Bahn Sicherheit unterbunden werden konnte. Die Sicherheitskräfte trennten die Parteien bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Jugendlichen, konnten aber kurz darauf gestellt und festgenommen werden. Alle Beteiligten wurden zur Bundespolizeiwache in der Denisstraße gebracht. Der 21-Jährige klagte über starke Kopfschmerzen und wurde von Sanitätern untersucht. Ein Transport mit dem Rettungswagen war nicht erforderlich.

Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden über den Vorfall informiert. Die Jungen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zur Klärung des Sachverhaltes werden auch die Aufzeichnungen der Kameras im Bahnhof herangezogen.