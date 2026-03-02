Schlägt hohe Wellen: Paulaner launcht eigene Cola

Paulaner erweitert seine alkoholfreie Getränke-Familie um Paulaner Cola

Ab März 2026 im teilnehmenden Handel

Einfach aufmachen und den Moment genießen: Mit Paulaner Cola kommt jetzt der pure Cola-Genuss in die Paulaner Familie. Und sie schmeckt genau so, wie Cola sein soll – erfrischend, unverfälscht und einfach lecker. Auch optisch überzeugt die Cola auf ganzer Linie: Das Retro-Design mit der unverkennbaren Welle bringt gute Laune, coole Farben und einen unbeschwerten Vibe – perfekt für entspannte Momente mit Freunden oder die kleine Auszeit zwischendurch.

Eiskalte Paulaner Cola & Retro-Fotoboxen in Szene Locations

Herzstück des Launches sind gebrandete Retro-Fotoboxen an 25 Standorten in zehn Städten: an Locations, wie der Reeperbahn in Hamburg und am Hackeschen Markt in Berlin sowie in Szene-Gastronomie-Objekten in ganz Deutschland und in ausgewählten Szene-Stores, u.a. Overkill Berlin. Vor Ort warten besondere Überraschungen wie Fotoautomaten und eisgekühlte Cola zum Probieren. Ideal, um gemeinsam mit Freunden, vorbeizuschauen und anzustoßen. Die Liste der teilnehmenden Stores gibt es hier.

Nach Paulaner Spezi, Spezi Zero, Limo Orange und Limo Zitrone ergänzt die Paulaner Cola ab März 2026 das alkoholfreie Sortiment der Münchner Brauerei und macht es noch vielfältiger. Erhältlich ist die neue Cola sowohl als 0,33 Liter Dose als auch im 0,33 Liter Mehrweg-Sixpack im teilnehmenden Handel.

Die Preisgestaltung obliegt dem Handel.