Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt 2023

Ein märchenhaftes Weihnachtswochenende auf Schloss Kaltenberg

Von Freitag bis Sonntag verzaubert der Märchenhafte Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg an diesem Adventswochenende Groß und Klein. Entdecken Sie mit uns einige der zahlreichen künstlerischen und kulinarischen Highlights, die die Besucherinnen und Besucher auf dem von den Märchen der Gebrüder Grimm inspirierten Weihnachtsmarkt erwarten.

Schon von weitem sieht man das große prächtige Eingangstor des Weihnachtsmarktes auf Schloss Kaltenberg leuchten. Ein kurzes Innehalten und Staunen. Dann werden die Schritte schneller und man wird hineingezogen in eine Welt, die voller Märchen und Überraschungen ist. Auf dem mit zehntausenden Lichtern geschmückten Weg Richtung Schloss begegnet man einer magischen Fee, dem Jäger auf der Suche nach dem Bösen Wolf, und wer traut sich eigentlich, den verzauberten Froschkönig zu küssen?

In der Märchenjurte träumen sich Kinder in die Geschichten aus 1001 Nacht hinein. Beim Marionettentheater Theatrum Diaboli geht es gern mit etwas mehr Tempo und viel Humor zur Sache. Und wer sich nicht versieht, der ist ganz schnell Teil der großen Kinderschar, die angeführt von der Compagnie Rumpelmärchen, mit Mitmachspielen ihr ganz eigenes Märchenerlebnis kreiert. Und dann ist da ja auch noch das Bühnenprogramm, zum Beispiel mit dem Zirkus Grimmskrams, der weihnachtlichen Märchen und vielem mehr …

Wer mit seinen Kindern den gesamten Markt erkunden will, sollte sich an der Zwergen-Rallye versuchen. Wer alle Punkte findet, an denen die Zwerge versteckt sind und seine Stempelkarte voll hat, bekommt sogar eine süße Überraschung. Neben den Märchenwelten im liebevoll dekorierten Gelände mit leuchtenden Eisblumen, Weihnachtssternen und den vielen Lichterketten, gibt es zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, die zum Geschenkestöbern einladen und natürlich besten Glühwein (Der Preis ist zum Vorjahr sogar gleichgeblieben!). Unter den zahlreichen kulinarische Schmankerln lohnt eines ganz besonders: Das Käsefondue, das im Bräustüberl serviert wird (Nur auf Vorbestellung unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de).

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg immer von Freitag bis Sonntag. Freitags ist der Markt von 16 bis 21:30 Uhr geöffnet. Samstags von 12:30 bis 21:30 Uhr. Und am Sonntag können die Besucher von 11 bis 20 Uhr in die zauberhafte Märchen- und Weihnachtswelt eintauchen. An allen Freitagen ist der Eintritt um 25 Prozent rabattiert. Ticket gibt es bequem online unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de sowie an der Tageskasse.