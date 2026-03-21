Schneefernerkopflift auf der Zugspitze wird zurückgebaut

Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn (AG) baut den letzten bestehenden Schlepplift am Nördlichen Schneeferner zurück. Es wird künftig keinen Schlepplift mehr auf dem Gletscher geben.

Das Eis zieht sich zurück

Durch die Gletscherschmelze zieht sich das Eis zurück und das Gelände am Nördlichen Schneeferner hat sich zunehmend verändert. Der Hang ist deutlicher steiler geworden und deshalb ist es aus technischer Sicht nicht mehr möglich, den Lift in Betrieb zu nehmen. „Die Lifttrasse ist für einen sicheren Betrieb mittlerweile viel zu steil.“ sagt Matthias Ostler, Betriebsleiter der Lifte auf der Zugspitze und verantwortlich für den Rückbau. Deshalb wird die Anlage nun komplett zurückgebaut.

Demontage startet mit Durchtrennung der Gletscherhalteseile

Da die Stützen nicht fest mit dem Boden verankert sind, sondern beweglich auf Eis stehen, ist die Anlage lediglich über zwei Gletscherhalteseile fixiert. Diese halten die Stützen in aufrechter Position. Damit die Stützen kontrolliert zu Boden fallen, müssen beide Gletscherhalteseile an der Bergstation zeitgleich mit Schneidladungen durchtrennt werden. „Der entscheidende Moment.“, sagt Matthias Ostler. Als Nächstes werden die sechs Stützen nach und nach abgebaut und mit der Zahnradbahn ins Tal abtransportiert.

Wissensvermittlung im Naturschneegebiet

Der Gletscherrückgang ist für die BZB ein ernstes Thema. „Hier oben kann man dem Gletscher beim Schmelzen zusehen.“, sagt Klaus Schanda, Vertriebs- und Marketingleiter der BZB. „Wir merken, dass die Nachfrage am Thema steigt und überdurchschnittlich viele Fragen zum Thema kommen.“ Hierbei liegt der Fokus auf Information und Sensibilisierung der Gäste. Deshalb wurden Angebote zur Wissensvermittlung geschaffen: Einmal wöchentlich finden im Sommer Gletscherexkursionen mit der örtlichen Berg- und Skischule Vivalpin statt sowie tägliche Gletscherführungen durch Mitarbeiter der BZB. Mit einem Winterwander- und Rodelangebot stellt sich das Unternehmen für eine Zukunft ohne Gletscher auf.