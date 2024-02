Schneeweiße Hänge und warme Sonnenstrahlen: Das Zillertal startet in die Sonnenskilauf-Saison

Die Höhenlage der Zillertaler Skigebiete spielt eine maßgebliche Rolle für das perfekte Sonnenskifahren. Angezuckerte Gipfel, strahlend blauer Himmel, regionale Köstlichkeiten sowie schneesichere Pistenverhältnisse laden auch dieses Frühjahr wieder zum Sonnenskilauf ein.

Perfekt präparierte Pisten und unzählige Freeride-Möglichkeiten locken in die Skigebiete des Zillertals. Vom Familienskigebiet Spieljoch über Hochfügen, Hochzillertal und die Zillertal Arena bis hin zu Mountopolis mit den beiden Skigebieten Ahorn und Penken, kommen begeisterte Skifahrer:innen im Zillertal auf ihre Kosten. Elegante Schwünge in den Schnee ziehen ist auch auf den Pisten der Finkenberger Almbahnen oder den Eggalmbahnen in Tux möglich. Am hinteren Ende des Tals warten 365 Tage Spaß im Schnee, das gibt’s in Österreich nur am Hintertuxer Gletscher.

Sonne tanken und regionale Schmankerl genießen

Besonders bei warmen Temperaturen im Frühjahr wird das Skifahren zum Genuss. Über 80 Hütten in den Skigebieten laden zu einem Einkehrschwung auf die Sonnenterrassen und zu regionalen Köstlichkeiten ein. Dabei sind dem kulinarischen Hochgenuss kaum Grenzen gesetzt, denn im Zillertal gibt es neben urigen Berghütten und traditionellen Bergrestaurants auch zeitgenössische Kulinarik der Spitzengastronomie direkt in den Skigebieten. Natürliche Zillertaler Qualitätsprodukte bilden dabei stets die Basis.

Für Frühaufsteher gilt: Der frühe Vogel fängt Wurm – oder in diesem Fall die Strahlen der aufgehenden Sonne. Die vielfältigen Frühaufsteher-Angebote ermöglichen erste Schwünge auf unberührten Hängen. Die Höhenlage der Zillertaler Skigebiete spielt eine maßgebliche Rolle für das perfekte Sonnenskifahren. Mit dem Zillertaler Superskipass können alle Bergbahnen, Lifte, Skibusse und fast alle Öffis im Tal genutzt werden.

Auf den Pisten geht es heiß her

Im musikalischsten Tal der Welt machen einzigartige Musikfestivals den Sonnenskilauf zum unvergesslichen Gute-Laune-Event. Die internationalen DJs des Alpicon House Music Festivals (22. bis 23. März 2024) verwandeln exklusive Skihütten in Hochzillertal, Hochfügen, Fügen und Kaltenbach in Dancefloors. Auch beim Hintertuxer Gletscher Open Air (22. März 2024) wird musikalisch aufgetrumpft, wenn auf der Bühne am Sommerberg wieder zahlreiche Bands für Stimmung sorgen. Beim Lederhosen Wedel Wochenende (5. bis 7. April 2024), dürfen Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank geholt werden. Partytiger können sich auch dieses Jahr beim Snowbombing (8. bis 13. April 2024) richtig austoben. Seit 2000 findet dieses Musikfestival statt und verwandelt mit einem hochkarätigen Line-Up von über 70 Acts die Skipisten von Mayrhofen in eine Partyarea.

Events im Überblick

Alpicon in Hochzillertal, Hochfügen, Fügen und Kaltenbach, 22. bis 23. März 2024

Hintertuxer Gletscher Open Air, 22. März 2024

Lederhosen Wedel Wochenende im Skigebiet Zillertal Arena, 5. bis 7. April 2024

Snowbombing in Mayrhofen, 8. bis 13. April 2024