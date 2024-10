Schnell sein rettet Leben – Neurologie-Team des Helios Klinikums München West klärt über Schlaganfall auf

Wenn jede Minute zählt: Anlässlich des Weltschlaganfalltags am 29. Oktober informierte das Neurologie-Team des Helios Klinikums München West auf dem Pasinger Marienplatz interessierte Passantinnen und Passanten über die Risiken, Symptome und Prävention eines Schlaganfalls. In persönlichen Gesprächen wiesen die Fachärztinnen und Fachärzte auf wichtige Warnzeichen wie plötzliche Lähmungen, Sprach- und Sehstörungen hin. Mit dieser Aktion will das Team das Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen und betonen, wie entscheidend schnelles Handeln im Notfall ist.