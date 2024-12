Schnell und ohne Umsteigen: Erste Direktverbindung von Nürnberg zum Flughafen München

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember startet die erste Direktverbindung zwischen Nürnberg und dem Flughafen München. Im Zwei-Stundentakt bringen abwechselnd DB Regio Bayern und agilis im Auftrag des Freistaats Bayern die Fahrgäste mit modernen Siemens-Zügen direkt zum Terminal. Bislang endete der überregionale Flughafenexpress (ÜFEX) in Regensburg. Nun besteht das attraktive Angebot alle zwei Stunden von und nach Nürnberg. Der verlängerte Flughafenexpress (Nürnberg – Neumarkt/Opf. – Regensburg – München Flughafen) ist die erste umsteigefreie Nahverkehrsverbindung zwischen Nürnberg und dem Flughafen München. Die Fahrzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Die neuen Elektrotriebzüge des Typs Mireo von Siemens bieten Reisenden nicht nur bis zu 528 Sitzplätze, sondern auch kostenloses WLAN, besseren Handyempfang dank mobilfunkdurchlässiger Scheiben sowie Steckdosen an den Sitzplätzen. Die Züge sind barrierefrei und verfügen in den Mehrzweckbereichen über viel Platz für Fahrräder, Kinderwagen oder Reisegepäck.

Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr: „Der überregionale Flughafenexpress wird nun zum ÜFEX XXL, und ich bin mir sicher, dass Bayern damit ein verkehrlicher Volltreffer gelingt. Erstmals sind nun mit dem Nürnberger Hauptbahnhof und dem Münchner Flughafen der wichtigste Bahnknoten und das größte Luftverkehrsdrehkreuz im Freistaat direkt auf der Schiene verbunden. Rund ein Drittel aller Fluggäste und Beschäftigten kommen heute schon per Schiene am Münchner Flughafen an. Mit der ÜFEX-Verlängerung und den neuen Zügen machen wir einen weiteren Schritt zur Erhöhung dieses Anteils.“

Heiko Büttner, Konzernbevollmächtigter der DB für den Freistaat Bayern: „Der neue Flughafenexpress bringt Fahrgäste erstmals schnell und direkt von Nürnberg zum Münchner Flughafen. Und nicht nur das: Unsere Fahrgäste sind dabei in hochmodernen neuen Zügen unterwegs. Mit der modernisierten Fahrzeugflotte sorgen wir für ein stabiles Angebot und können noch verlässlicher und pünktlicher fahren – ganz im Sinne unseres DB-Sanierungsprogramms S3.“

Gerhard Knöbel, Geschäftsführer agilis Eisenbahngesellschaft mbH: „Wir freuen uns, dass die intensiven Verhandlungen mit der DB Regio, der BEG und dem Ministerium erfolgreich zu diesem attraktiven neuen Angebot für die Fahrgäste geführt haben. Mein Geschäftsführerkollege Dr. Axel Hennighausen und ich sind stolz, dass agilis künftig einen wichtigen Teil zu dieser neuen Direktverbindung zwischen Nürnberg und dem Münchner Flughafen durch vier Regierungsbezirke beitragen wird. Dafür haben wir mit unseren neuen Fahrzeugen, der Erweiterung unserer Betriebswerkstatt in Regensburg und insgesamt über 50 neu ausgebildeten Triebfahrzeugführern die nötige Vorarbeit geleistet.“

Karl Blaim, Geschäftsführer und CFO Siemens Mobility: „Wir freuen uns sehr, dass die Fahrgäste in Zukunft auf umweltfreundliche, schnelle und komfortable Weise direkt vom Nürnberger Hauptbahnhof zum Flughafen München reisen können. Unsere modernen und energieeffizienten Mireo-Züge bieten dafür die perfekte Lösung. Alle Züge sind barrierefrei ausgestattet, sodass auch mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bequem reisen können. Mit einer Vielzahl an Gepäckablagen erleichtern wir den Fahrgästen das Verstauen ihres Gepäcks. Und dank des Echtzeit-Fahrgastinformationssystems haben sie stets die aktuellen Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Anschlussverbindungen im Blick.“

Realisiert wird die ÜFEX-Verlängerung durch eine Kombination und Stärkung zweier bestehender Linien in den Netzen „Regensburg/Donautal“ (agilis) und „Donau-Isar“ (DB Regio Bayern): Die Linie RE 50 (Nürnberg – Regensburg) wird alle zwei Stunden mit dem bereits seit 2019 etablierten Flughafenexpress RE 22 (Regensburg – München Flughafen) verknüpft. Zwischen Regensburg und München besteht weiterhin ein Stundentakt.

DB Regio Bayern und die agilis Eisenbahngesellschaft mbH fahren im Wechsel von und nach Nürnberg. Erstmals betreiben damit zwei Verkehrsunternehmen eine Bahnlinie im bayerischen Regionalverkehr gemeinsam.