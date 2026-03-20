Schnelle Hilfe im Sozialrecht

Sie haben Schwierigkeiten mit der Pflege- oder Krankenkasse? Probleme mit der Rentenversicherung? Fragen bei Schwerbehinderung?

Der BDH-Kreisverband München ist mit praktischer, fachlicher und menschlicher Unterstützung für Sie da!

Die nächste Sozialberatung findet am Mittwoch, den 1. April 2026, von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirats in der Burgstr. 4 (1. OG, Zimmer 103) in 80331 München statt. Die Sprechstunde wird regelmäßig am 1. Mittwoch des Monats angeboten. Anmeldung unter Tel. 0151 57882292 oder E-Mail muenchen@bdh-reha.de.

Im Rahmen der Gemeinnützigkeit ist die Beratung für BDH-Mitglieder im Jahresbeitrag von 60 Euro enthalten. Für Nicht-Mitglieder bietet der BDH an diesem Tag eine unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung an, bei der geklärt werden kann, ob eine juristische Vertretung sinnvoll ist.