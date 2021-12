Schnellladeangebot für Elektrofahrzeuge am Leonrodplatz

Der am Gründungs- und Innovationszentrum Unternehmer-TUM angesiedelte Digital Hub Mobility testet am Leonrodplatz öffentlich zugängliches Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Ob Pkw, Taxi oder Gewerbefahrzeug: Besitzerinnen und Besitzer von schnellladefähigen Fahrzeugen können die Infrastruktur ab sofort nutzen. Die Station ist eine der ersten öffentlichen Schnell-Lademöglichkeiten in der Innenstadt. Das Angebot besteht noch bis Freitag, 14. Januar.

Die mit 100 Kilowatt Leistung ausgestattete Ladesäule ermöglicht es, innerhalb einer halben Stunde die Batterie beispielweise von 20 auf 80 Prozent aufzuladen. Bis zu einer Stunde kann ein E-Fahrzeug hier parken. Der Schnelllader steht im nördlichen Teil des Leonrodplatzes, direkt an der Stelle des Taxistands Leonrod. Die Münchner Taxiunternehmen machen für den Testzeitraum von Dezember bis Mitte Januar diesen Bereich frei. Weitere Unterstützung kam vom Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg. Das Projekt wurde im Rahmen des Co-Creation-Formats citizen mobility des Digital Hub Mobility entwickelt. Der Hub ist Teil der deutschlandweiten Digital Hub-Initiative, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie initiiert wurde. An zwölf miteinander vernetzten Standorten kooperieren etablierte Unternehmen mit Innovationspartnern aus Gründerszene und Wissenschaft. Erstmalig arbeiten im Digital Hub Mobility große Automobilunternehmen und Mobilitätsdienstleister, Zulieferer, Technologie-Start-ups sowie Partner aus der Wissenschaft, der öffentlichen Hand und Digitalbranche gemeinsam an der Mobilität der Zukunft.

Das Format citizen mobility bietet eine Umsetzungsplattform für die kollaborative Lösung urbaner Mobilitätsprobleme. Gemäß der Vision einer nachhaltigen Mobilität für eine lebenswerte Stadt entwickeln die Akteure bürgerzentrierte Lösungen und Prototypen, die im realen städtischen Umfeld getestet werden. Ziel des Angebots ist es, die Bedürfnisse von E-Fahrzeugnutzerinnen und -nutzern besser zu verstehen. Schnellladen an urbanen Ladestandorten kann ein wichtiger Bestandteil öffentlicher Ladeinfrastruktur werden, um E-Mobilität für Bürger*innen in der Stadt attraktiver zu machen. Zudem kann eine derartige Infrastruktur zu einer Verbesserung der Flächeneffizienz und der Wirtschaftlichkeit beim Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur beitragen.

Mehr Infos unter https://mobility.unternehmertum.de/e-pioniere.