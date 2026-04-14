Schockanruf durch falschen Arzt in Bogenhausen

Am Montag, 13.04.2026, gegen 12:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihr unbekannten männlichen Person, welche sich als „Dr. Müller“ vom Klinikum Großhadern ausgab. Dabei erklärte ihr der Anrufer, dass ihr Sohn an einem Tumor erkrankt sei und jetzt weitere kostspielige Untersuchungen getätigt werden müssten. Für die Behandlungskosten solle die über 80-Jährige Schmuck und Bargeld bereitstellen, welches abgeholt wird.

Daraufhin holte eine Abholerin wenig später Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro von der Seniorin ab.

Als sich die über 80-Jährige einer Nachbarin anvertraute, erkannten sie den Betrug und verständigten den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkelhaarig, korpulent, südosteuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer engen Hose und einer Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ebersberger Straße, Innstraße, Gaußstraße und Röntgenstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Amtsträger (z.B. Staatsanwalt) oder wie zuletzt auch als Ärzte aus und versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, die vorhandenen Vermögenswerte zu übergeben. Die Strategien der Täter an Vermögenswerte zu gelangen, sind mindestens genauso vielfältig wie deren erfundene Geschichten. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb die beste Prävention.

Ob falsche Ärzte, falsche Polizeibeamte, falsche Staatsanwälte…

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf!

• Grundsätzlich verlangen Krankenhäuser oder Polizei/Staatsanwaltschaften/Gerichte niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Geldabholung.

• Geben Sie keine vertraulichen Informationen heraus und versuchen Sie die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände!

• Wählen Sie im Zweifel immer die Notrufnummer 110, wir sind jederzeit für Sie erreichbar!