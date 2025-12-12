Schönster Stand und schönste Bude des Christkindlmarkts 2025 prämiert

„Beerenalm“ und „Federengel“ sind die Gewinner des Wettbewerbs „Der schönste Stand und die schönste Bude auf dem Münchner Christkindlmarkt“. Eine Fachjury aus Sach- und Fachpreisrichterinnen und -richtern hatte aus 137 Ständen und Buden 18 in die engere Auswahl genommen und diese bewertet.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Unser Münchner Christkindlmarkt glänzt durch seine liebevoll gestalteten Stände und Buden. Mit diesem Wettbewerb würdigen wir das Engagement der Betreiber und Betreiberinnen in Hinsicht auf Kreativität, Warenpräsentation, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit. Auch ihr Waren- und Speisenangebot hat den Geschmack der Jury getroffen. Das knappe Ergebnis zeigt auch, dass sich auf unserem Markt immer ein Besuch lohnt.“

Die beiden Sieger erhalten eine Urkunde und jeweils zwei Plätze in der Ratsboxe beim Anstich des Oktoberfest 2026 im Festzelt Schottenhamel.

Der Wettbewerb

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München veranstaltet den Wettbewerb „Der schönste Stand und die schönste Bude auf dem Münchner Christkindlmarkt“. Die Jury bestand aus vier Fachpreisrichterinnen und -richtern aus Gestaltung, Handel, PR und Eventmanagement, dem Referenten für Arbeit und Wirtschaft, sowie fünf Sachpreisrichterinnen und -richtern aus dem Stadtrat. Jedes Jurymitglied hatte bis Anfang Dezember seine Favoriten in den beiden Kategorien „beziehereigenen Stand“ (ein Stand, der dem Standlbesitzer gehört) und „städtische Bude“ (ein Stand, der den Betreibern von der Stadt zur Verfügung gestellt wird, aber selbst gestaltet werden kann) gemeldet. Dabei gab es auch Doppelmeldungen.

18 Buden und Stände wurden in einem Bewertungsbogen für die Jurymitglieder zusammengefasst. Zu den Kriterien zählten unter anderem Nachhaltigkeit, Kreativität, Barrierefreiheit, Warenpräsentation und Integration der Marke „Christkindlmarkt München“. Dabei konnten bis zu 20 Punkte pro Bude und Stand vergeben werden.