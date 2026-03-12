Schrobenhausener Spargelsaisoneröffnung 2026 am Viktualienmarkt

Der Frühling hält Einzug in München – und mit ihm beginnt wieder die lang ersehnte Spargelsaison. Am Mittwoch, 1. April 2026, wird die Saison des Schrobenhausener Spargels offiziell auf dem Münchner Viktualienmarkt eröffnet.

Der Spargelerzeugerverband Südbayern e.V. lädt gemeinsam mit Erzeugern und Gästen zur traditionellen Saisoneröffnung ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Wirtshaus Der Pschorr am Viktualienmarkt.

Ein besonderer Höhepunkt folgt um 11.00 Uhr:

Die amtierende Spargelkönigin Franziska Schweiger wird gemeinsam mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sowie der Verbandsvorsitzenden Claudia Westner den ersten Spargelanstich der Saison vornehmen.

Mit dem symbolischen Anstich beginnt offiziell die neue Saison des beliebten Schrobenhausener Spargel, der als regionale Delikatesse weit über Bayern hinaus geschätzt wird.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Auftakt der Spargelsaison auf dem Viktualienmarkt mitzuerleben.