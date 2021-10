Schuhbecks teatro startet ab Ende Oktober 2021 mit der neuen Show „Festival“ in München

Es wird endlich wieder fröhlich und farbenfroh, leicht und unbeschwert: Ab dem 29. Oktober startet die neue Show in Schuhbecks teatro. Ein mitreißendes Zusammenspiel aus spektakulärer Akrobatik, Magie, Kulinarik und charmanter Komik erwartet die Gäste und verspricht einen einmaligen Abend.



Die neue Show mit dem Namen „Festival“ birgt unvergessliche Momente zum Lachen, Genießen und Erleben. Nach Monaten der Isolation tritt wieder Leichtigkeit in das Leben ein, die auch durch das gelungene Gesamtkonzept in Schuhbecks teatro transportiert wird. Gäste lassen sich verwöhnen und genießen für einige Stunden einfach die pure Freude des Moments. Spielerisch leicht entführen die Akrobaten mit ihren waghalsigen Kunststücken und unglaublichen Darbietungen in schwindelerregendem Tempo in eine Welt der Faszination. Die eigens auf das Programm abgestimmte Kulinarik ist ein weiteres Highlight des Abends. Natürlich verwöhnt auch das 4-Gang-Menü* von Alfons Schuhbeck im teatro-Spiegelzelt alle Sinne.

Das umfassende Hygienekonzept sowie Informationen zur Show und den Künstlern werden tagesaktuell auf der Website www.teatro.de zur Verfügung gestellt. Tickets und Gutscheine sind ab sofort online und telefonisch buchbar.

Showinformationen:

Vom 29. Oktober 2021 bis 24. April 2022 im teatro-Spiegelzelt in München.

Show & Menü – Tickets ab 99,90 €/Euro.

Showstart Mo-Sa um 19.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 18.00 Uhr. Das Spiegelzelt öffnet 90 Minuten vor Showbeginn.

Es gilt die 3G-Regel – an den Tischen darf die Maske selbstverständlich abgesetzt werden.

Tickets und Gutscheine unter www.teatro.de oder telefonisch unter 089 – 255 49 37 20