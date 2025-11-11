Schulweghelfer*innen für langjähriges Engagement geehrt

Ob Regen oder Sonnenschein – die rund 560 ehrenamtlichen Schulweghelfer*innen in München sind bei jedem Wetter an den Straßen-übergängen im Einsatz, um den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten. Jetzt zeichneten Bürgermeisterin Verena Dietl und Mobilitätsreferent Georg Dunkel engagierte Helfer*innen für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz über fünf, zwölf, 25 oder sogar 30 Jahre als Schulweghelfer*in aus.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Tag für Tag sorgen rund 560 engagierte Schulweghelfer*innen in ganz München dafür, dass unsere Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen – bei jedem Wetter und mit großem Verantwortungsbewusstsein. Besonders für Grundschüler*innen, die noch wenig Erfahrung im Straßenverkehr haben, ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert. Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich mit so viel Engagement für die Sicherheit unserer Schulkinder einsetzen.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Viele der ehrenamtlichen Schulweghelfer*innen sorgen seit Jahren und sogar Jahrzehnten unermüdlich dafür, dass Grundschulkinder im ganzen Stadtgebiet sicher über die Straßen und zur Schule kommen. Ich danke den Ehrenamtlichen daher herzlich für ihr offenes Ohr und das Vorbild, das sie den Schüler*innen sind.“

Informationen zum Ehrenamt der Schulweghelfer*innen gibt es online unter https://muenchenunterwegs.de/angebote/schulweghelferinnen-und-schulweghelfer.