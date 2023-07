Schutzengel im Einsatz – 8-jähriger Bub nach Sturz aus dem zweiten Obergeschoss nur leicht verletzt

Bad-Schachener-Straße – Offensichtlich im Einsatz gewesen ist heute ein Schutzengel in Ramersdorf. Ein Kind ist dort aus dem zweiten Obergeschoss gestürzt und hat sich dabei nur leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 8-jähriger Bub hat an einem sogenannten Französischen Balkon gespielt, als sich das Balkongitter plötzlich aus seiner Verankerung löste und der Junge samt Gitter aus dem zweiten Obergeschoss abstürzte. Ein Passant beobachtete den Vorfall und informierte die Leitstelle der Münchner Feuerwehr. Diese entsendete einen Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle.

Am Unfallort eingetroffen, fanden die Einsatzkräfte einen ansprechbaren Jungen auf der Rasenfläche am Gebäude vor. Nach der Erstversorgung des jungen Patienten transportierten ihn die Besatzungen von Rettungswagen und Notarzt in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik. Dort sind nach derzeitigem Stand nur leichte Verletzungen festgestellt worden.

Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt die Polizei.