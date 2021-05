Schwabing: Baum fällt auf Streifenwagen

Am Vormittag ist eine Robinie auf einen Streifenwagen gefallen. Eine Polizistin verletzte sich leicht. An der Kreuzung Destouchesstraße und Viktoriastraße parkte eine Polizistin ihren Streifenwagen. Kurz nachdem sie ihn verlassen hatte, hörte sie lautes knacksen und konnte nur tatenlos zusehen, wie eine große Robinie auf ihr Fahrzeug fiel. Als der Baum umfiel, riss er die abgehängte Straßenbeleuchtung mit sich. Ein Teil der Beleuchtung touchierte die Polizistin und verletzte sie leicht. Professionell alarmierte sie umgehend ihre Kollegen und die Feuerwehr. Nach ihrem Einsatz begab sie sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte beseitigten erst den umgefallenen Baum. Um sicherzugehen, dass die Standfestigkeit des danebenstehenden Baumes nicht gefährdet ist, forderten die Kräfte das Gartenbaureferat an. Die Mitarbeiter des Referats entschieden sich für eine sofortige Fällung. Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte hierzu den Kran an. Mit seiner Hilfe konnte die Robinie sicher gefällt werden.

Während des Einsatzes musste der betroffene Bereich für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden. Nach fünfeinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Entsorgung und Reinigung übernahmen Fachfirmen.