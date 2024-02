Schwabing bekommt neue Tierarztpraxis mit OP

Startup kämpft gegen Tierklinik-Sterben

Startup filu eröffnet seine zweite Tierarztpraxis in München im Stadtteil Schwabing (Schleißheimerstraße 141) und plant ein flächendeckendes Netz an Tierarztpraxen mit OP-Ausstattung in ganz Deutschland, um dem Tierklinik-Sterben entgegenzuwirken. Von Zahnmedizin bis Notfallmedizin, von OPs bis Gesundheitschecks – bei filu sind Haustiere gut aufgehoben. filu ist eine neue Generation von Tierarztpraxen mit modernem Konzept, indem filu neueste Medizintechnik mit digitalen Services und Wohlfühlambiente verbindet.

Obwohl es immer mehr Haustiere gibt, steigt die Anzahl der Tierarztpraxen nicht nennenswert. Bereits seit Jahren stagniert sie auf dem Niveau von etwa 10.0001. Bei Tierkliniken ist die Lage noch schlechter. Hier hat sich die Anzahl von 297 (2009) auf rund 150 (2022)1 fast halbiert. Parallel gibt es in Deutschland immer mehr Haustiere; ihre Zahl stieg von 22,6 Millionen (2009) auf 34,4 Millionen (2022)2 und legte damit um über 50 Prozent zu.

Auch in München werden Haustiere immer beliebter. So zählte das Statistische Amt München am 31.12.2023 insgesamt 44.363 Hunde; das sind 615 mehr als im Jahr zuvor. Ein Trend, den es auch in Schwabing zu beobachten gibt, mit 3.312 Hunden laut Statistik (Schwabing West und Schwabing Freimann).

Die Entwicklung der Tierarztpraxen und -kliniken hält mit der steigenden Anzahl an Haustieren, wie Hunden, Katzen oder Meerschweinchen, nicht mit. Immer weniger Tierärzt:innen wollen das Risiko einer eigenen Praxis tragen und sich dem hohen Arbeitspensum und Stress aussetzen; viele von ihnen wandern in andere Branchen ab. Die Belastung ist hoch und die Entlohnung schlecht.

filu will diese Missstände ändern und dem Kliniksterben entgegentreten. Hierfür plant das Münchner Startup in allen Städten Deutschlands Tierarztpraxen mit Notfallversorgung und OP zu eröffnen. Die erste Praxis öffnete bereits 2023 in München (Theresienwiese) ihre Türen. Nun folgt die zweite im Stadtteil Schwabing. Bereits im Frühjahr werden Eröffnungen in weiteren deutschen Städten folgen.

„Die Lage ist teilweise dramatisch. Immer mehr Tierärzt:innen wandern in andere Bereiche ab, weshalb sich die tiermedizinische Versorgung in vielen Städten verschlechtert. Zeitgleich werden Tierhalter:innen immer anspruchsvoller. Viele von ihnen sehen in ihren Haustieren ein Familienmitglied, um das sie sich liebevoll kümmern und dessen Gesundheit ihnen wichtig ist. Mit filu bieten wir moderne Tiermedizin auf höchstem Niveau. Wir digitalisieren den Praxisalltag, wodurch wir die Versorgung verbessern und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Bei filu sollen sich alle wohlfühlen – auch die Tierärzt:innen. Sie finden ideale Bedingungen vor, wie Work-Life-Balance und angemessene Entlohnung“, sagt Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer, Chief Veterinary Officer und Co-Gründerin von filu. Anna hat selbst erlebt, wie belastend der Alltag in herkömmlichen Praxen ist, weshalb sie in die Pharmaindustrie wechselte. Jetzt erfüllt sie sich mit filu ihren Traum von einer modernen Wohlfühl-Tierarztpraxis, die Tiermediziner:innen ihr verdientes Arbeitsumfeld bietet.

filu ist eine neue Generation von Tierarztpraxis. Ohne lange Wartezeiten kann bequem ein Termin online gebucht werden. Anstatt Zettelwirtschaft gibt es eine digitale Patientenakte für die Tiere. Das versetzt Tierärzt:innen in die Lage, bisherige Untersuchungsergebnisse oder Medikationen einzusehen, um die Tiere individuell zu versorgen. Besonders wichtig ist das bei Notfällen. Hier hilft das filu-Team aus qualifizierten Tierarzthelfer:innen und approbierten Verterinärmediziner:innen ebenso, wie beispielsweise bei zahnmedizinischen Problemen. filu deckt das gesamte Spektrum der Haustiermedizin ab. Die Ausstattung ist modern und umfasst einen OP, Röntgen und Labortechnik. Trotz modernster Technologie bietet filu Mensch und Tier eine echte Wohlfühlatmosphäre, beispielsweise durch die freundliche Praxisgestaltung und Leckerli-Corner. Dank seinem New-Work-Konzept ist filu auch ein attraktiver Arbeitgeber. Unter anderem bietet das Startup flexible Arbeitszeiten, attraktive Belohnung, Fitness-Gutscheine und viele Gestaltungsmöglichkeiten.

1Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-schaft (BMEL) von AFC Public Services (2021) mit folgenden Quellen: Statistisches Bundesamt (2008-2017): Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2008-2017; und Bundestieräärztekammer (2009-2019): Statistik 2009-2019: Tieräärzteschaft in der Bundesre- publik Deutschland; Tierärztestatistik der Bundestierärztekammer e.V. 2022

2Quelle Statista