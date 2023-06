Schwabing: Drei Fahrzeuge in Brand

Drei geparkte Fahrzeuge sind durch Brände schwer beschädigt worden.

In den frühen Morgenstunden wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) zu einem gemeldeten Pkw-Brand in die Kaiserstraße alarmiert. Schon beim Eintreffen dieses Fahrzeuges gingen zeitgleich weitere Anrufe über mehrere brennende Fahrzeuge in der Leitstelle München ein. Beim ersteintreffenden HLF brannten drei Fahrzeuge, sodass der Einsatzleiter weitere Kräfte anforderte. Die Löschmaßnahmen konnten schnell durchgeführt werden und die Fahrzeuge waren zügig gelöscht. Allerdings entstand bei dem Brand eine starke Rauchentwicklung, die an den Gebäuden, an denen die Fahrzeuge geparkt waren, hochzog. Zur Sicherheit wurden die betroffenen Gebäude – aber ohne eine Feststellung – kontrolliert.

Warum die Fahrzeuge in Brand gerieten, ermittelt die Polizei. Augenscheinlich entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein Totalschaden.