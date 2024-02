Schwabing: Einbruch in Wohnung – Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 02:45 Uhr, befand sich eine 54-Jährige mit Wohnsitz in

München im Schlafzimmer, als sie durch Geräusche in ihrer Wohnung erwachte. Die Frau vermutete, dass sich Einbrecher in ihrer Wohnung befinden würden und verließ über ihr

Schlafzimmer die Erdgeschosswohnung, um bei einer Nachbarin die Polizei zu verständigen.

Die eintreffenden Polizeibeamten bemerkten zwei männliche Personen, die gerade über

ein versperrtes Tor der Gebäudeumfriedung stiegen. Beide Männer flüchteten sofort, konnten aber nach wenigen Metern gestellt und festgenommen werden. Hierbei wurde auch unmittelbarer Zwang angewendet.

Die beiden Tatverdächtigen (37 und 39 Jahre alt, beide mit georgischer Staatsangehörigkeit, jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland) führten

Einbruchswerkzeug mit sich. Dies wurde sichergestellt. Sie hatten sich über die

Terrassentür Zugang zur Wohnung der 54-Jährigen verschafft und die Wohnung wurde

nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.