Schwabing: Kellerabteil brennt aus

Am Dienstagnachmittag ist ein Kellerabteil in einem viergeschossigen Wohnhaus völlig ausgebrannt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Als die Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, waberte bereits Rauch aus der Haustür und aus zwei Kellerfenstern. Der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner hatte sich bereits ins Freie begeben. Der Einsatzleiter schickte zeitgleich zwei Atemschutztrupps ins Haus. Einen in den Keller zur Brandbekämpfung, einen weiteren, um das Treppenhaus und die darüberliegenden Wohnungen zu kontrollieren. Der im Keller eingesetzte Trupp fand ein in Flammen stehendes Kellerabteil vor. Auch die Einsatzkräfte des zwischenzeitlich eingetroffenen zweiten Löschzuges gingen über einen gesonderten Kellerabgang in das Untergeschoss vor. Somit konnte der Brand mit vereinten Kräften wirksam bekämpft werden.

Bei der Flucht durch das verrauchte Treppenhaus zogen sich zwei Hausbewohner leichte Rauchvergiftungen zu, sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Der Sachschaden dürfte sich auf rund 200.000 Euro belaufen. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.