Schwabing: Kleine Lisa besucht ihre Geburtshelfer

Gut fünf Monate nach ihrer Geburt besuchte am Donnerstag Nachmittag die fünf Monate alte Lisa mit ihrer Mutter ihre Geburtshelfer in der Feuerwache Schwabing. Wie bereits im August berichtet, hatte es das ungeduldige Baby so eilig, das Licht der Welt zu erblicken, dass der werdende Vater den Rettungsdienst alarmieren musste.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Wehen in vollem Gange und die Geburt stand unmittelbar bevor. An einen Transport in die nächste Klinik war nicht mehr zu denken. Auch der Versuch, eine den Rettungskräften bekannten Hebamme, über das Telefon um Unterstützung zu bitten, war vergeblich. Die kleine Lisa kam mit Blitzgeschwindigkeit zur Welt. Am Donnerstagnachmittag die große Überraschung auf der Feuerwache. Mutter mit Tochter auf dem Arm stand vor der Wache und bedankte sich bei den Kollegen, die von der Geste sichtlich gerührt waren.