Schwabing/ Milbertshofen: Auftreten von falschen Polizeibeamten in zwei Fällen

Fall 1:Am Dienstag, 27.02.2018, gegen 15.15 Uhr, wurde eine 87-Jährige im Treppenhaus ihres Anwesens von zwei unbekannten Personen angesprochen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten der 87-Jährigen mit, dass bei ihr eingebrochen worden sei. Sie müssten daher die Wertsachen der Dame überprüfen.

Einer der Unbekannten zeigte zur Untermauerung ein Mäppchen mit der Aufschrift „Polizei“ vor.

Die 87-Jährige ließ die beiden Unbekannten daraufhin bereitwillig in ihre Wohnung ein und zeigte ihnen ihr Geldversteck. Hieraus entwendete einer der beiden Männer Kuverts mit mehreren tausend Euro Bargeld, während der andere vermeintliche Polizeibeamte die 87-Jährige ablenkte.

Anschließend verließen beide Männer sehr schnell die Wohnung.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, 30-35 Jahre alt, spitz zulaufendes Gesicht, kurz geschorene Haare, sprach deutsch ohne Akzent, bekleidet mit dunkelblauem Anorak und dunkler Hose.

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, 30-40 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, kräftige Figur, sprach deutsch ohne Akzent, bekleidet mit dunkelblauem Anorak und dunkler Hose,

Fall 2:

Am Donnerstag, 01.02.2018, gegen 12.00 Uhr, erhielt ein 83-Jähriger einen Anruf von einer vermeintlichen Polizeibeamtin, die ihm mitteilte, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Dabei sollten auch Umschläge mit Bargeld entwendet worden sein.

Da nach Angaben der Unbekannten der Täter jedoch nach kurzer Flucht festgenommen werden konnte, sollte nun zur Beweisführung eine „Spurensicherung“ bei ihm durchgeführt werden.

Etwa eine halbe Stunde später stand ein unbekannter Mann vor der Tür des 83-Jährigen und gab sich, unter Vorzeigen eines Ausweises, als Spurensicherung aus. Dem 83-Jährigen teilte er mit, dass er nun die Geldverstecke überprüfen müsse. Als er ein Versteck im Schlafzimmer überprüfte, teilte er dem 83-Jährigen mit, dass die Kuverts tatsächlich verschwunden seien und er nun eine Spurensicherung durchführe.

Nach mehreren Telefonaten verließ der Unbekannte schließlich die Wohnung wieder. In den Kuverts befand sich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, sprach deutsch mit Akzent.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Klopstockstraße in Schwabing und in der Vogelhartstraße in Milbertshofen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen beiden Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt erneut vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. In Zweifelsfällen lassen Sie sich bitte Namen und Dienststelle des Polizeibeamten nennen und erkundigen sich durch einen Rückruf bei der Dienststelle nach der Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie unsicher sein, rufen Sie auf alle Fälle den Notruf 110 an.