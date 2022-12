Schwabing: Nach sexueller Belästigung in einer Diskothek festgenommen

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 22:00 Uhr, befand sich eine 18-jährige Münchnerin in einer

Diskothek in Schwabing.

Während sie sich dort aufhielt, schlug ihr zuerst ein ihr unbekannter Mann gegen ihren Willen mit der Hand auf den Po, um anschließend noch in diesen zu kneifen. Aus diesem

Grund verständigte die 18-Jährige den Polizeinotruf 110.

Die eingesetzte Streife konnte den Mann vor Ort feststellen und vorläufig festnehmen. Es

handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 32-Jährigen aus Berlin. Dieser wurde angezeigt wegen sexueller Belästigung und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme vor

Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 15.