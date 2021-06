Schwabing: Nach sexueller Belästigung und Widerstand festgenommen

Am Montag, 28.06.2021, gegen 14:30 Uhr, meldeten sich Bauarbeiter einer Baustelle am

Hohenzollernplatz beim Polizeinotruf 110 und gaben an, von einem unbekannten Mann

massiv gestört zu werden.

Vor Ort wurde durch die eingesetzte Streife ein stark alkoholisierter 57-Jähriger mit

Wohnsitz in München angetroffen. Diesem wurde ein Platzverweis erteilt. Der 57-Jährige

kam dem Platzverweis nicht nach, sperrte sich und griff einer eingesetzten Beamtin mit

seiner rechten Hand an das Gesäß. Dazu machte er ihr gegenüber mehrere Bemerkungen

mit sexuellem Hintergrund. Schließlich fing er an um sich zu schlagen.

Aufgrund dessen musste der 57-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zur

Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen musste er auf der Polizeiinspektion in

Gewahrsam genommen werden.

Er wurde angezeigt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und sexueller

Belästigung. Gegen 21:00 Uhr wurde er aus dem Gewahrsam wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.