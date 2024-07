Schwabing: Pkw kollidiert mit Linienbus – 18 Personen verletzt

Am Samstag, 13.07.2024, gegen 20:50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus dem oberbayerischen Landkreis Eichstätt mit seinem Audi Pkw die Karl-Theodor-Straße auf dem rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Schleißheimer Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 60-Jähriger aus dem niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn als Busfahrer eines Linienbusses ebenfalls auf der Karl-Theodor-Straße auf dem linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Schleißheimer Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte der 25-Jährige auf Höhe der Hausnummer 85 von dem rechten auf den linken Fahrstreifen, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem dort befindlichen Linienbus kam.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden 18 Personen, die sich als Fahrgäste im Linienbus befanden leicht verletzt. Acht dieser Personen mussten zur weiteren Behandlung in Münchner Krankenhäuser verbracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden, der auf wenige tausend Euro geschätzt wird.

Für die Unfallaufnahme wurde die Karl-Theodor-Straße für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen vor Ort gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.