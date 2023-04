Schwabing: Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 07:40 Uhr, verständigte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf. Er war gerade mit seinem 7-Jährigen Sohn an einer Parkbank im Bereich des Scheidplatz vorbeigegangen. Dort wäre ein ihm unbekannter Mann gesessen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnten. Es handelt sich um einen 39-jährigen Deutschen, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist.

Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und in die Haftanstalt überstellt. Von dort wurde er am Samstag, 22.04.2023 entlassen.

Die weiteren Ermittlungen u. a. wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern führt das Kommissariat 17 der Münchner Polizei.