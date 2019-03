Schwabing: Trickdiebstahl durch falschen Rollstuhlfahrer

Am Freitag, 08.03.2019, trafen sich ein 31-jähriger selbstständiger Kaufmann und sein Freund mit einem unbekannten Mann, der im Rollstuhl saß, in einem leer stehenden Gebäude in der Leopoldstraße.

Dort wollte der Kaufmann mit dem Rollstuhlfahrer ein nicht näher definierbares „Geschäft“ in Höhe von mehreren Zehntausend Euro abwickeln.

Werbung / Anzeige

Im Anschluss an die Geldübergabe wollte der derzeit unbekannte Mann mit der Aliaspersonalie „Alex“ angeblich das Geld auf Echtheit prüfen, wozu sich alle drei aus dem leer stehenden Gebäude entfernten.

Plötzlich stand „Alex“ aus dem Rollstuhl auf und rannte mit dem Bargeld davon.

Ein unbekannter Zeuge beobachtete, wie „Alex“ in einen Pkw, Audi, stieg, der von einer weiteren männlichen Person gefahren wurde. Aufgrund der Aufmerksamkeit des Zeugen, der sich auch das Kennzeichen merkte, konnte der Pkw durch die alarmierten Polizeikräfte aufgefunden werden.

Bei dem Halter des Fahrzeugs, ein 54-jähriger Münchner, konnten mehrere Tausend Euro in bar aufgefunden werden.

Der 54-jährige Münchner wurde nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bezüglich seines möglichen Mittäters, „Alex“, machte er keinerlei Angaben. Das zuständige Fachkommissariat 65 hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen. Der vermeintliche Rollstuhlfahrer „Alex“ ist flüchtig.

Zeugenaufruf:

Wer zur Tatzeit Beobachtungen an der Tatörtlichkeit gemacht hat oder Angaben über den bislang unbekannten Rollstuhlfahrer machen kann, soll sich bitte an das zuständige Fachkommissariat 65, Tel. 089 2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle wenden.