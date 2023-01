Wie bereits berichtet, verließ am Donnerstag, 12.01.2023, ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München gegen 13:00 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Schwabing und kehrte bis dato nicht in diese zurück. Diesbezüglich wurde am Freitag, 20.01.2023 eine Öffentlichkeitsfahndung wegen der Vermissung initiiert.

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 12:30 Uhr, wurde der Vermisste nun tot aufgefunden. Er befand sich in einem Waldstück nahe seiner Wohnadresse. Die Ermittlungen dauern an.