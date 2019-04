Schwabing: Versuchte schwere Brandstiftung – Unbekannter dreht mehrere Gasflaschen in einer Garage auf

Am Sonntag, 31.03.2019, gegen 00:05 Uhr, nahm ein Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses in der Germaniastraße Gasgeruch in seiner Wohnung wahr und verständigte die Gaswache der Stadtwerke München. Diese konnte im Anschluss die Quelle des Gasgeruches lokalisieren und öffnete hierzu die Tür zu einer Garage.

In der Garage wurden daraufhin drei Propan-Gasflaschen aufgefunden, die alle drei vollständig aufgedreht waren. Der Gasprüfer der Stadtwerke München schaffte die Gasflaschen nacheinander nach draußen und drehte die Flaschen ab. Die zuvor verständigte Feuerwehr führte im Bereich des Hauses und der Garage Gasprüfungen durch und sorgte für die nötige Belüftung.

Nach Einschätzung der Gaswache bestand zum Zeitpunkt des Betretens der Garage eine konkrete Explosionsgefahr.

Durch das Kommissariat 13 werden nun Ermittlungen wegen eines Verbrechens der versuchten schweren Brandstiftung in Tateinheit mit einem Verbrechen der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.