Schwabing: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Zeitraum von Sonntag, 24.12.2017, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 26.12.2017, 15.15 Uhr, drückte ein bislang unbekannter Täter mit körperlicher Gewalt die vermutlich nur gekippte Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Antonienstraße in Schwabing auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung.

Obwohl sämtliche Räumlichkeiten in der Wohnung offensichtlich durchsucht worden waren, wurde aus unbekannten Gründen von einer weiteren Tatbegehung abgelassen und der Einbrecher flüchtete unerkannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Antonienstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.