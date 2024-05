Schwabinger Hof-Flohmärkte am 15. Juni 2024

Bei jedem Wetter locken am Samstag, 15. Juni rund 350 Hausgemeinschaften in Schwabing Flohmarkt-Begeisterte in ihre Hinterhöfe. Die jeweiligen Hausbewohner bieten ab 10 Uhr Originelles, Antikes und Modernes an und laden zum Stöbern und Schnäppchen machen ein. Sehenswert sind auch die Hinterhöfe, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind: Grüne Oasen und architektonisch interessante Hinterhöfe! Der nachbarschaftliche Charme dieser generationenübergreifenden Aktion macht die Hinterhof-Flohmärkte zu einem besonderen Ereignis. Die Hausgemeinschaften lernen sich besser kennen. Menschen aus verschiedenen Kulturen kommen schnell ins Gespräch. Die Freude am bunten Treiben verbindet.

Mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit wird Müll vermieden, da zahlreiche Dinge ein neues Zuhause finden.

Adressen der teilnehmenden Höfe mit Stadtplan sind zu finden unter www.hofflohmarkt-schwabing.de

Die Nachbarschaft Schwabing in der Seidlvilla koordiniert diese Aktion seit der ersten Stunde – das war im Jahr 2000. Seither ist die Idee gewachsen und die Hof-Flohmärkte werden in vielen Stadtteilen durchgeführt. Für Schwabing bildet nach wie vor die Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, die Zentrale. Auch hier findet am 15.6. ab 10 Uhr ein Flohmarkt statt, der zugunsten der Sozialarbeit der Nachbarschaft Schwabing ausgerichtet wird.

Die Nachbarschaft Schwabing, Teil des Seidlvilla-Verein e.V. initiiert Treffpunkte und Angebote für Familien in all ihren unterschiedlichen Formen, bietet Deutsch-Konversationstreffen an, vermittelt nachbarschaftliche Hilfen und berät zu sozialen Themen.