Schwabinger Hof-Flohmärkte am 17. Juni – Mehr als 330 Höfe machen mit!

Mehr als 300 Hausgemeinschaften beteiligen sich an den diesjährigen Schwabinger Hof-Flohmärkten und öffnen am Samstag, 17. Juni ab 10h ihre Hinterhöfe, in denen sie verkaufen. Kostbarkeiten aus Keller und Kinderzimmer, und all die Dinge, die neue Besitzer*innen suchen, werden präsentiert. Zwischen Ackermannbogen und Englischem Garten, zwischen Georgenstrasse und Petuelring, geht dann das große Feilschen los. Alle Adressen sind unter www.hofflohmarkt-schwabing.de zu finden.

„Da gibt es bestickte Tischwäsche, Unikate aus verschiedenen Reiseländern und auch mal eine Schaufensterpuppe,“, weiß Dorothee Fichter, Organisatorin in der Nachbarschaft Schwabing in der Seidlvilla. Wer Ausgefallenes sucht, wird ebenso fündig wie Menschen, die mit wenig Geld Praktisches für ihren Haushalt brauchen oder nach Kleidung suchen.

Die Idee der Hof-Flohmärkte ging von Schwabing aus, wo im Jahr 2000 die ersten Hof-Flohmärkte Münchens stattfanden. „Wir bringen Menschen zusammen“, sagt Dorothee Fichter mit Blick auf den sozialen Hintergrund ihrer Aktion. Die Schwabinger Hof-Flohmärkte sind gelebte Nachbarschaft. Hier kommen alle zusammen. Es werden Dinge getauscht und Informationen ausgetauscht, wie auf jedem guten Basar. Kinder üben sich beim Verkauf und die ältere Generation ist dankbar für die kurzen Wege. Auch die Nachhaltigkeit wird gefördert, indem vielen Dingen quasi ein zweites Leben geschenkt wird.

Die Hof-Flohmärkte in Schwabing finden bei jedem Wetter statt.