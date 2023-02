Schwanthalerhöhe: Pkw von Tram erfasst

Landsberger Straße – Am Donnerstagmittag ist es zu einem Unfall zwischen einer Trambahn und eines Transporters gekommen.

Hierbei erfasste die fahrende Tram den Mercedes auf der Fahrerseite und schob diesen zirka 30 Meter weiter, bevor die beiden zum Stehen gekommen sind. Der Fahrer des Pkw wurde im Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt. Die Feuerwehr entfernte zur Rettung die Beifahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät. Anschließend kam der Verletzte in einen Schockraum einer Münchner Klinik. In der Trambahn wurde ebenfalls eine Person leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik.

Der Bereich war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.