Schwanthalerhöhe: Täterfestnahme nach Einbruch in Kiosk

Am Montag, 01.01.2024, gegen 18:30 Uhr, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Schwanthalerhöhe. Hier entwendete er Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdächtige zeitnah identifiziert und am Dienstag, 02.01.2024, am Gollierplatz vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.