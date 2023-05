Schwanthalerhöhe: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

In Folge eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung sind insgesamt fünf Personen verletzt worden.

Mehrere Anrufe gingen in der Leitstelle München über einen Brand in einer Wohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Schwanthalerhöhe ein, woraufhin ein Löschzug und Kräfte des Rettungsdienstes zur Tulbeckstraße geschickt wurden.

Beim Eintreffen erkannten die Einsatzkräfte bereits Personen, die an den Fenstern standen. Während Einsatzkräfte mit den Löschmaßnahmen starteten, gingen weitere Trupps ins verrauchte Treppenhaus, um drei Personen mit Fluchthauben aus dem Gebäude zu retten. Ein junges Mädchen war auf der Rückseite des Gebäudes vom Fluchtweg abgeschnitten. Sie wurde ebenfalls mit einer Fluchthaube von den Einsatzkräften der Feuerwehr über das Treppenhaus gerettet.

Das Rettungsdienstpersonal und ein Notarztteam untersuchten insgesamt fünf Personen aus dem Gebäude. Zwei der Untersuchten konnten vor Ort bleiben, die übrigen drei wurden zur weiteren Behandlung in Münchner Krankenhäuser transportiert.

Nachdem der Brand gelöscht war, mussten noch mehrere Räume im Gebäude vom Rauch befreit werden. Ebenfalls wurde das Wärmeverbundsystem des Gebäudes auf eine Brandausbreitung kontrolliert.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird sich im sechsstelligen Bereich bewegen.