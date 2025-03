Schwarzer Kater ohne Glück – Obersendling

Am Mittwochabend ist durch die Berufsfeuerwehr München ein Stubenpanther aus seiner misslichen Lage im Motorraum befreit worden.

Der abendliche Streifgang durchs Viertel am Vorabend verlief für Kater Halona sicherlich wie immer. Beim Versuch, einen Motorraum zu überprüfen, sei es aus Neugier oder gar um den Ölstand zu kontrollieren, gab es plötzlich kein Vor- und Zurück mehr. Halona saß in einer Ecke fest. Nach einer langen und nicht so erholsamen Nacht für alle Beteiligten machte sich die Besitzerin auf die Suche. Es war klar, dass Halonas Tarnumhang eine nächtliche Suche unmöglich macht, weshalb erst der Anbruch des neuen Tages abgewartet werden musste. Nach einer intensiven Suche auf Halonas üblichen Pfaden machte sich der Kater bemerkbar, leider nicht vor Frauchens Türe, sondern aus dem Motorraum des eigenen Autos. Nachdem der Kater sich weder aus eigener Kraft noch durch die Besitzerin befreit werden konnte, mussten die Tierrettungsprofis der Feuerwehr ran. Behutsam wurden durch die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges einige Teile des Motorraums entfernt, der Kater machte große Augen, als ihn die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr in Empfang nahmen. Offensichtlich wohlbehalten und augenscheinlich gesund wurde Halona an die erleichterte Besitzerin übergeben.

Es ist kein Sachschaden entstanden. Über den Ölstand des Pkw ist der Feuerwehr nichts bekannt.